Сибирский экспортер леса возобновил поставки через Северный морской путь после 10 лет перерыва

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - АО "Лесосибирский ЛДК-1" (Красноярский край, находится под контролем АФК "Система") отправило в Египет пробную партию пиломатериалов по Северному морскому пути (СМП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Красноярской таможни.

"Это эксперимент: предприятие ищет альтернативные способы доставки грузов в Египет. При положительном результате эта логистическая схема станет постоянной", - уточнил собеседник агентства.

"Потребность в новой логистической цепочке обусловлена нарастающей нагрузкой на железнодорожную станцию Лесосибирск и дефицитом вагонов", - добавил представитель ЛДК.

Объем пробной партии пиломатериалов - около 5 тыс. тонн. Товар из Лесосибирска был доставлен в морской порт Дудинка по Енисею на баржах. Конечный пункт - морской порт Александрия.

Лесосибирский ЛДК-1 отправлял свою продукцию на экспорт водным транспортом через морской порт Игарка (Красноярский край) с 1969 по 2008 годы. Предприятие прекратило доставку грузов через СМП в связи "с ослаблением портовой инфраструктуры". В дальнейшем все поставки лесоматериалов на экспорт проводились железнодорожными контейнерами.

АО "Лесосибирский ЛДК-1" создано в сентябре 1992 года путем приватизации одноименного арендного предприятия. Компания специализируется на производстве экспортных пиломатериалов, древесных плит (ДВП) и панелей. Поставки осуществляет во Францию, Италию, Испанию, Великобританию, Германию, Бельгию, Египет и другие страны.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной акционер (99,97%) предприятия - ООО "Группа компаний "Сегежа" (Москва), которое входит в ПАО "АФК "Система".