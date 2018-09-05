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Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 5 сентября снизились

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 1570,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1258,0 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 4 сентября составлял 2002,1 млрд рублей по России и 1721,4 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 5 сентября составили 2873,4 млрд рублей по России против 2632,3 млрд рублей днем ранее.

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Теги: ЦБ РФ
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