Главные новости
В миреВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуВ миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и США
Экономика

Минфин РФ с 7 сентября по 4 октября купит у ЦБ валюту на 426,9 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, в период с 7 сентября по 4 октября составит 426,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 21,3 млрд рублей, сообщило ведомство.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре в размере 391,4 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа составило плюс 35,4 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты, составит 426,9 млрд рублей. Объем станет рекордным, предыдущий наибольший объем покупок был в период с 7 августа по 6 сентября - 383,2 млрд рублей (по 16,7 млрд рублей в день).

При этом, как отмечается в сообщении Минфина, конвертация этих средств до конца сентября будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Банк России ранее объявил о своем решении не осуществлять покупку валюты с 23 августа до конца сентября для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Минфин в свою очередь заявлял, что это решение не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила, так как источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее также пояснял, что ЦБ в период волатильности может поставлять валюту Минфину из своих резервов, а не за счет покупки ее на рынке.

В своем сообщении в среду Минфин пояснил, что с точки зрения бюджетной политики изменение ретранслируемых на внутренний валютный рынок объемов операций в рамках бюджетного правила не ведет к изменению объемов формирования (использования) средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и не препятствует реализации механизма правила.

С начала августа на рынке наблюдалось значительное снижение рубля к евро и доллару на фоне усиления санкционного давления, а также продолжающегося роста единой европейской валюты в паре с долларом на глобальном рынке.

ЦБ РФ шесть дней не проводил операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила, 8 августа он снизил объем покупок вдвое - до 8,4 млрд рублей, а 9 августа прекратил их, возобновив 17 августа с объемом 17,5 млрд рублей. На такой же объем были проведены покупки 18 августа, а 21 августа он был увеличен до 20,1 млрд рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения ФНБ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минфин РФ

Новости по теме

Экономика
"Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира""Ъ" узнал о планах Керимова купить контрольный пакет "Детского мира"
Переговоры активизировались после снятия с Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во ФранцииПодробнее
 Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлнКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн
До этого единственной современной компанией в США, которая стоит больше $1 трлн, была AppleПодробнее
 Всю недвижимость мира оценили в $280,6 трлнВсю недвижимость мира оценили в $280,6 трлн
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 года составила $2,9 трлнПодробнее
 Вступил в силу закон о финансовом омбудсменеВступил в силу закон о финансовом омбудсмене
На новую должность назначен бывший советник председателя Банка РоссииПодробнее
Трамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТАТрамп не увидел политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
Президент США назвал соглашение "одной из худших торговых сделок"Подробнее
 Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"Правкомиссия одобрила увеличение катарским фондом QIA доли в "Роснефти"
Речь идет о покупке фондом 14,6% акций нефтекомпанииПодробнее
 Группа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в РоссииГруппа "М.Видео-Эльдорадо" закрыла сделку по покупке сети Media Markt в России
Ритейлер начнет ребрендинг магазинов Media Markt с 1 сентябряПодробнее
 РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных системРФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 годуПодробнее
 Минэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банковМинэкономразвития не поддержало законопроект о назначении АСВ единым ликвидатором банков
Проект был предложен для обсуждения МинфиномПодробнее
 Трамп пригрозил выходом США из ВТОТрамп пригрозил выходом США из ВТО
Президент США считает, что организация ущемляет интересы его страныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии7 фото
04 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоВ РоссииБывший владелец пермского клуба "Хромая лошадь" досрочно вышел на свободуВ миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлн

Приостановлено членство спикера гордумы Тюмени в "Единой России"

В Калуге началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Песков не счел возможным комментировать книгу о Трампе

Очередное землетрясение произошло в Челябинской области

Источник сообщил о возобновлении дела в отношении министра спорта Кубани Черновой

В случае плохой погоды в День города облака над Москвой разгонят за 100 млн рублей

Минфин РФ с 7 сентября по 4 октября купит у ЦБ валюту на 426,9 млрд рублей

В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе

В Москве открыт участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссеУчасток свяжет со столицей платную дорогу М-11 Петербург-Москва, что позволит водителям напрямую, минуя МКАД, заехать в город Подробнее

Минюст разработает для НКО правила согласования программ по профилактике ВИЧ

"Роскосмос" попросил не публиковать мнения анонимов о причинах разгерметизации на МКС

Сопредседателю "Другой России" Аверину продлили арест на полгода

В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством Захарченко

В ДНР двое мужчин объявлены в розыск в связи с убийством ЗахарченкоПодозреваемых видели в кафе в день совершения теракта Подробнее

Израиль закрыл единственный пункт пропуска жителей Газы после беспорядков

Google вышел на контакт с Роскомнадзором по проблеме противозаконной агитации

РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове

РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в РостовеВ Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионе Подробнее

Экс-директор парка "Фили" осужден условно за оплату подрядчикам невыполненных работ

Шарапова сыграет на Кубке Кремля в Москве

Жителя Клина задержали за издевательства над голубями

СКР возбудил дело после обрушения конструкций в цехе кемеровского "Азота

Суд вынес приговор москвичу, игравшему в "Синего кита" со школьницей из Челябинска

Минфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пиво

Минфин не нашел оснований вводить минимальную цену на пивоКак подчеркнули в ведомстве, если с такой инициативой обратится Росалкогольрегулирование, тема будет рассмотрена Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');