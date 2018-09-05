Минфин РФ с 7 сентября по 4 октября купит у ЦБ валюту на 426,9 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, в период с 7 сентября по 4 октября составит 426,9 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 21,3 млрд рублей, сообщило ведомство.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре в размере 391,4 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа составило плюс 35,4 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты, составит 426,9 млрд рублей. Объем станет рекордным, предыдущий наибольший объем покупок был в период с 7 августа по 6 сентября - 383,2 млрд рублей (по 16,7 млрд рублей в день).

При этом, как отмечается в сообщении Минфина, конвертация этих средств до конца сентября будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения ЦБ эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Банк России ранее объявил о своем решении не осуществлять покупку валюты с 23 августа до конца сентября для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Минфин в свою очередь заявлял, что это решение не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила, так как источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно. Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее также пояснял, что ЦБ в период волатильности может поставлять валюту Минфину из своих резервов, а не за счет покупки ее на рынке.

В своем сообщении в среду Минфин пояснил, что с точки зрения бюджетной политики изменение ретранслируемых на внутренний валютный рынок объемов операций в рамках бюджетного правила не ведет к изменению объемов формирования (использования) средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и не препятствует реализации механизма правила.

С начала августа на рынке наблюдалось значительное снижение рубля к евро и доллару на фоне усиления санкционного давления, а также продолжающегося роста единой европейской валюты в паре с долларом на глобальном рынке.

ЦБ РФ шесть дней не проводил операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила, 8 августа он снизил объем покупок вдвое - до 8,4 млрд рублей, а 9 августа прекратил их, возобновив 17 августа с объемом 17,5 млрд рублей. На такой же объем были проведены покупки 18 августа, а 21 августа он был увеличен до 20,1 млрд рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения ФНБ.