Суд удовлетворил иск АСВ о взыскании с экс-руководства банка "Балтика" 11 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду удовлетворил заявление конкурсного управляющего банка "Балтика" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) о привлечении к солидарной ответственности Оксаны Черняк, Галины Роговец, Веры Тышланговой и Олега Клепикова по обязательствам должника в сумме 11,1 млрд рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, представитель АСВ на заседании поддержала свои требования. При этом она затруднилась ответить на вопрос суда о реальности взыскания требуемой суммы с лиц, ранее контролировавших банк.

Представители ответчиков возражали против удовлетворения иска. По их словам, АСВ не представило ряд документов, подтверждающих вину их доверителей.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы 29 декабря 2015 года принял к производству заявление ЦБ РФ о банкротстве банка "Балтика".

Суд 24 февраля 2016 года признал банк банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ".

Отрицательный собственный капитал банка "Балтика" по результатам обследования временной администрации на момент отзыва лицензии 24 ноября 2015 года составил 8,36 млрд рублей.

По отчетности капитал банка на ту же дату был положительным и равнялся 2,58 млрд рублей. Чистый убыток "Балтики" по результатам оценки временной администрации вырос до 11,79 млрд рублей против официально зафиксированных 849 млн рублей.

Величину активов временная администрация определила в 4,98 млрд рублей, в отчетности были отражены активы в размере 15,92 млрд рублей. В частности, завышен был объем ссудной задолженности. В документах банка она была равна 13,3 млрд рублей, а временная администрация оценила задолженность в 4,98 млрд рублей.

Банк "Балтика" по итогам трех кварталов 2015 года занял 164-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".