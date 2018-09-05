ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 6 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 сентября, составляет 68,4628 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,28%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 сентября, составляет 79,1362 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,15%.