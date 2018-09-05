Минфин пообещал "не давить" на первичный рынок долга во избежание колебаний доходности госбумаг

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в период волатильности не будет давить на первичный долговой рынок, чтобы избежать существенных колебаний доходностей гособлигаций, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"В периоды волатильности мы, как большой эмитент на рынке госдолга, будем занимать взвешенную политику. В период повышенного давления, когда происходят изменения в структуре спроса на гособлигации - когда в связи с исходом нерезидентов по причине того, что они репатриируют капитал в развитые страны, либо из санкционных опасений они готовы снижать свои владения гособлигациями - мы, естественно, на первичном рынке не заинтересованы такой процесс усиливать", - сказал Колычев в эфире телеканала "Россия 24".

"Поэтому мы будем более спокойно относиться, не давить на первичный рынок, чтобы доходности основного бенчмарка на рынке облигаций не сильно колебались", - пояснил замминистра.

"У нас есть для этого необходимый буфер, чтобы период волатильности переждать. Этот буфер довольно существенный, мы последние несколько лет ввели бюджетное правило и постепенно накапливали суверенные фонды, их использование предполагается в случае, если цены на нефть сильно просядут по той или иной причине. Есть буфер в форме рублевой ликвидности на счете федерального бюджета, он довольно увесистый - несколько триллионов рублей", - отметил Колычев.

По словам замминистра, даже в случае серьезной кризисной ситуации, на продолжительный период времени этого буфера будет достаточно. "Поэтому здесь участникам рынка не о чем беспокоиться", - резюмировал он.

Раннее в среду министерство финансов признало аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), намеченный на 5 сентября, несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. Минфин планировал предложить ОФЗ объемом 15 млрд рублей.

В августе Минфин также делал перерыв в размещении ОФЗ из-за нестабильной ситуации на рынке.