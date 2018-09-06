"Аэрофлот" пообещал снабдить дальневосточные рейсы "России" системами развлечения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" пообещал снабдить рейсы дочерней авиакомпании "Россия" из Москвы на Дальний Восток системами развлечения.

"С зимнего расписания по Wi-Fi будет раздаваться контент на личные гаджеты пассажиров (на рейсах "России" - ИФ), а с летнего расписания мы попытаемся установить кресла, где будут стоять уже стационарные гаджеты", - заявил журналистам глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Аэрофлот" и "Россия" летают в города Дальнего Востока - Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан - по так называем "плоским", то есть не меняющимся в течение года, тарифам (только в эконом-классе). У "Аэрофлота" стоимость билета туда-обратно - 25 тыс. руб., у "России" - 22 тыс. руб. Программа действует с 2015 года, сначала в ней участвовал только премиальный перевозчик группы, в начале этого года присоединилась работающая в среднем ценовом сегменте "Россия". А в августе стало известно, что с зимнего расписания большая часть дальневосточных рейсов перейдет "России" - при этом количество билетов вырастет на 12%.

"Аэрофлот" сделал маневр флота (передав часть рейсов "России" - ИФ) не просто потому, что мы так захотели. Исходили из того, что, во-первых, авиакомпания "Россия" очень известна на Дальнем Востоке. Во-вторых, в этом году все авиакомпании столкнулись с подорожанием авиакеросина, для "Аэрофлота" керосин подорожал на 32% по отношению к прошлому году. В-третьих, произошла девальвация рубля. Перед нами встал вопрос: либо поднять стоимость билетов, либо сократить количество рейсов. Чтобы этого не допустить, решили сделать маневр флотом", - сказал Савельев, пояснив, что себестоимость рейсов "России" ниже, чем у премиального "Аэрофлота".

Ранее "Россия" совершала 44% рейсов по программе "плоских тарифов" в 5 городов ДФО, "Аэрофлот" - 56% рейсов. Маневр флота позволит "Аэрофлоту" летать 22%, остальные 78% возьмет "Россия", отметил глава компании. "Самолеты ("России" - ИФ) на сегодняшний день модернизированы в части сервиса, по летной годности и безопасности прошу всех не волноваться. В основном, будут летать Boeing 777, которые отличаются тем, что у них больше эконом класс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей", - пояснил Савельев.

Он также напомнил, что дальневосточные рейсы "России", которые до сих пор обслуживалась в аэропорту "Внуково", будут выполняться из "Шереметьево", в связи с этим изменится и качество питания на борту. По его словам, узнав о передаче рейсов авиакомпании "Россия", пассажиры начали жаловаться на питание этой авиакомпании. "На рейсах из "Шереметьево" кейтеринг будет предоставлять "Аэромар" - дочерняя компания "Аэрофлота", которая обслуживает рейсы "Аэрофлота", - сказал топ-менеджер.

"Самолеты "России" на сегодняшний день модернизированы в части сервиса, по летной годности и безопасности прошу всех не волноваться. В основном будут летать Boeing-777, которые отличаются тем, что у них больше эконом-класс - как раз это дает эти 12% дополнительных емкостей", - заявил Савельев.

В 2019 году, отметил он, "если будет принято решение в "Аэрофлоте", цена на билеты "России" в ДФО сохранится на уровне 22 тыс. рублей.