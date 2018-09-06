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Экономика

Facebook инвестирует более $1 млрд в создание датацентра в Сингапуре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Facebook выбрала Сингапур для открытия своего первого в Азии центра обработки данных, пишет газета The Wall Street Journal.

На его создание компания планирует потратить более $1 млрд.

Facebook сталкивается с растущим давлением по всему миру в связи с необходимостью предотвращения распространения оскорбительного и провокационного контента в соцсети.

Многие государства требуют, чтобы данные их граждан хранились технологическими компаниями внутри самих стран. В этих условиях появляются сомнения в том, что пользовательская информация останется конфиденциальной и не будет использована неправомерно, а список государств, которые могут обеспечить как адекватную инфраструктуру для создания датацентра, так и свободу передачи данных, сокращается, пишет газета The Wall Street Journal.

Сингапур наращивает усилия в плане отслеживания неправомерного использования соцсетей, однако позиционирует себя в качестве площадки для строительства датацентров - безопасной, предсказуемой, а также имеющей надежную инфраструктуру.

Google также выбрала именно Сингапур для открытия датацентра.

Facebook объяснила свой выбор в пользу Сингапура наличием здесь надежной инфраструктуры, дружественной бизнесу политикой государства, а также поддержкой со стороны властей, которые стремятся сделать Сингапур хабом для датацентров.

Сингапурский центр обработки данных, который Facebook планирует полностью снабжать электроэнергией из возобновляемых источников, может начать работу уже в 2022 году. Это будет крупнейший датацентр в Сингапуре.

В общей сложности Facebook управляет 14 датацентрами, в основном в Европе и США. При этом Азия является одним из самых быстрорастущих рынков для соцсети: на долю этого региона приходится 40% ее активных пользователей, общее число которых оценивается примерно в 2,23 млрд.

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Теги: Facebook, Сингапур
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