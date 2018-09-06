Орешкин увидел только негативные последствия для России в случае выхода из ВТО

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - России экономически невыгодно выходить из Всемирной торговой организации, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Надо ли России выйти из ВТО? Надо просто понимать, что, выйдя из ВТО, мы получим только негатив", - сказал он, комментируя вопрос,- нужно ли России задуматься о возможном выходе из ВТО после заявлений президента США о том, что Америка может выйти из торговой организации.

"Это не новость (недавнее заявление президента США о возможности выхода из ВТО - ИФ). Это во многом было эмоциональное заявление, и тот аргумент, который Америка сейчас использует, меняя сделки с Канадой, Мексикой, другими странами НАФТА и так далее, торгуясь с Европой, торгуясь с Китаем. Поэтому это общая часть большой дискуссии", - отметил Орешкин.

"Россия является членом ЕврАзЭС. Казахстан является членом ВТО. Соответственно, выйдя из ВТО, все товары пойдут через Казахстан, мы ничего не получим. Мы получим приток товаров, но потеряем нормальные каналы торговли, потеряем экспортные рынки", - прокомментировал он негатив от возможного выхода РФ из ВТО.

"Если же нам пересматривать торговую политику, то ее надо пересматривать кардинально. В том числе во взаимоотношениях с близлежащими странами, с тем же Казахстаном опять устанавливать границу и так далее. Это на самом деле путь в никуда", - добавил министр.

По его словам, "нужно эффективно использовать механизмы ВТО, чтобы они работали на интересы России, а не заставляли нас идти на какие-то уступки".

В конце августа американский лидер Дональд Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос о выходе Соединенных Штатов из ВТО. Ранее президент неоднократно выражал недовольство работой организации, которая, по его мнению, ущемляет американские интересы.

"Если они (ВТО - ИФ) не изменятся к лучшему, я выйду из ВТО", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.