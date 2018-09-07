РФ увеличила экспорт пшеницы на 80%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия в январе-июле 2018 года увеличила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 80,2% по сравнению с показателем за тот же период 2017 года, сообщила Федеральная таможенная служба.

В июле Россия экспортировала 3,832 млн тонн пшеницы и меслина, что на 77,9% больше, чем в июне. Стоимость экспорта выросла на 73,6% по сравнению с показателем за предыдущий месяц.

По данным ФТС, импорт пшеницы и меслина за семь месяцев вырос на 36,7% (на 34,1%, до $32,2 млн). В июле импорт составил 19,8 тыс. тонн (на $3,5 млн).

В целом импорт зерновых за семь месяцев составил $227,8 млн, что на 7,8% меньше, чем годом ранее.

Импорт ячменя составил 6,9 тыс. тонн (на $1,2 млн) за семь месяцев и 0,5 тыс. тонн (на $0,1 млн) в июле. Ввоз кукурузы сократился на 10,9%, до 34,5 тыс. тонн в январе-июле (в стоимостном выражении импорт составил $126,6 млн).