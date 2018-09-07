Экономика

Расследование Danske коснется всего объема операций эстонского отделения в $150 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Внутреннее расследование Danske Bank A/S в отношении его эстонского подразделения расширено и теперь включает весь объем транзакций со средствами неэстонских клиентов с 2007 по 2015 год - около $150 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Пока эксперты банка не приняли решение, следует ли считать подозрительными все эти операции. Для сравнения WSJ приводит данные о том, что совокупные депозиты банковской системы Эстонии составляют всего 17 млрд евро (около $19 млрд).

Основной объем средств, проходивших через Эстонию, поступал из России и других стран бывшего СССР. Обычно деньги не задерживались в Эстонии и быстро переводились в другие страны, чтобы они не были отражены в официальной статистике, сообщили изданию источники, знакомые с ходом расследования.

Первоначально, когда скандал вокруг Danske только начинался, объем подозрительных операций, проведенных через него за 9 лет - с 2007 по 2015 гг., оценивался в $3,9 млрд. Затем в июле датская пресса написала о возможно отмытых через банк $8,3 млрд. Однако эта оценка может существенно возрасти после внутреннего расследования.

Акции Danske Bank подешевели в пятницу на 4,2%. Капитализация банка с начала 2018 года сократилась более чем на четверть.

"Любые заключения следует делать на основе проверенных фактов, а не разрозненных фрагментов информации, выдернутых из контекста", - заявил председатель совета директоров Danske Bank Оле Андерсен в ответ на публикацию WSJ.

Расследование дела ведут Danske Bank, Парижский суд первой инстанции, Фининспекция Дании и эстонские власти. В июле создатель компании Hermitage Capital Уильям Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление, в котором попросил возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников банка во главе с бывшим главой эстонского отделения Айваром Рехе.

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Теги: Danske Bank, Эстония
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