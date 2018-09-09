Глава Минэнерго США на следующей неделе посетит Россию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго США Рик Перри планирует в начале предстоящей недели посетить Россию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Министр планирует провести переговоры с российскими официальными лицами и руководителями крупнейших компаний. В частности, 13 сентября Р.Перри может встретиться со своим российской коллегой Александром Новаком.

По словам источника, инициатива о поведении в сентябре встречи Перри и Новака исходила от американской стороны.

Министры уже встречались в июне в Вашингтоне. Тогда они обсуждали вопросы реализации проекта "Северный поток-2", а также работу американских компаний на российском рынке, в том числе ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и других, в условиях санкций.