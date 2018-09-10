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Остатки на корсчетах банков в ЦБ 10 сентября снизились

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2419,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2093,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 7 сентября составлял 2432,4 млрд рублей по России и 2107,4 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 10 сентября составили 2370,2 млрд рублей по России против 2370,9 млрд рублей днем ранее.

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