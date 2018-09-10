Российский бизнес нарастил долги перед поставщиками, несмотря на робкое оживление экономики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Робкое оживление экономики пока заметно не повлияло на платежную дисциплину российского бизнеса, которая остается под давлением и даже имеет тенденцию к ухудшению, следует из данных официальной статистики и системы "СПАРК-Мониторинг платежей".

Предприятия и организации, по данным Росстата, увеличивали просроченную задолженность перед своими поставщикам в пяти из шести месяцев I полугодия 2018 года: рост "дебиторки" поставщиков в разрезе "месяц к месяцу" составил в феврале 4,5%, в марте - 4,1%, в апреле - 9,1% и в июне - 1,9%. Исключением стал май, когда отмечалось снижение на 0,7% к апрелю.

Похожая картина складывается и на основании выборочных данных системы "СПАРК-Мониторинг платежей". Доля компаний, своевременно рассчитывающихся со своими поставщиками, снизилась во II квартале этого года на 5 процентных пунктов - до 69,2 % по сравнению с предыдущим кварталом, при этом на 5,3 процентного пункта, до 10,5%, возросла доля компаний с просрочкой оплаты более 60 дней.

Чем меньше масштаб бизнеса, тем хуже ситуация с платежами, следует из данных "СПАРК-Мониторинг платежей". В сегменте малого бизнеса доля компаний с просрочкой оплаты поставщикам более 60 дней увеличилась на 2,7 процентного пункта, среднего - на 2, крупного - только на 0,9.

Проблема роста просроченной задолженности весьма актуальна для бизнеса, следует из данных проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей ежеквартального анкетирования "Состояние российской экономики и деятельность компаний". Неплатежи со стороны контрагентов как фактор, негативно влияющий на деятельность компании, в апреле-июле снова вышел на первое место: его выбрали 44,2% респондентов. Значимость этой проблемы выросла - в апреле она находилась на втором месте списка с долей респондентов 28,4%. Следствие роста просроченной задолженности - недостаток оборотных средств - мешал работе 37,7% организаций, что на 5,3 процентного пункта выше показателей апреля.

В целом ситуация с платежной дисциплиной покупателей стабильна, отмечает исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний Дмитрий Шевченко. Вместе с тем сохраняются риски замедления расчетов в секторе b2b во II полугодии 2018 года, снижается число компаний, которым может быть предоставлена длительная отсрочка в 60 и более дней.

В отраслевом разрезе снижение уровня расчетов с поставщиками продемонстрировали, в частности, компании оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительного сектора, производства пищевых продуктов, следует из данных "СПАРК-Мониторинг платежей". В перспективе, по мнению Шевченко, в более выигрышной ситуации в части дисциплины платежей будут отрасли, где конечным потребителем выступают физические лица - товары повседневного спроса, продукты питания, бытовые услуги, электронная коммерция. В корпоративном секторе поставщики будут ориентироваться на отрасли со стабильным денежным потоком - например, государственные контракты, контракты государственных компаний и связанные с ними, зависимые от них поставки.

Кардинально решить проблему неплатежей в строительном секторе пока не удается, отмечает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко. Компании строительного сектора продолжают банкротиться темпами, превышающими показатели докризисного 2014 года, хотя число новых банкротств и сократилось в I полугодии текущего года до 1056 по сравнению с 1287 за аналогичный период прошлого года. С 19,1% до 18,7% снизилась доля просроченной задолженности строительных компаний в общей величине кредитной задолженности перед банками - но в докризисный период она не превышала 9%, напоминает эксперт.

На строительные работы, по данным Алексеенко, приходится до 50% от всей величины государственных контрактов, поэтому строительный сектор чувствителен к платежной дисциплине государственных заказчиков. И если заказчики всеми доступными законными способами откладывают оплату по договорам, то это может порождать "цепочку неплатежей" между подрядчиками. Поправки в федеральный закон №44-ФЗ о госзакупках, устанавливающие требование оплаты работ в 30-дневный срок после подписания актов, пока не принесли строительным компаниям нужного результата, замечает эксперт. Это тормозит улучшение ситуации с уровнем расчетов в отрасли.

Сфера электроэнергетики также пока мало выигрывает от слабого роста экономики, есть улучшения на отдельных территориях или в отдельных группах потребителей, но изменения еще не носят системный характер, рассуждает председатель правления ассоциации "Надежный партнер" Андрей Романчук. На розничном рынке электроэнергии сохраняется высокий уровень оплаты - в среднем по России он составляет 98,8%, то есть количество дисциплинированных потребителей преобладает. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,4 процентного пункта.

Лучше всего платит бюджетный сектор, хуже - непромышленные потребители, включая предприятия ЖКХ, и население, на которых приходится более половины всей задолженности. Улучшилась ситуация во взаиморасчётах между сбытовыми и сетевыми организациями.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности задолженность выросла почти на 9 млрд рублей с начала года. При этом Романчук обращает внимание, что накопленная на оптовом рынке задолженность, которая уже достигла 75,9 млрд рублей, распределена крайне неравномерно - 2/3 традиционно приходится в Северо-Кавказский федеральный округ. Тем не менее, по его словам, системные проблемы по группам неплательщиков одинаковы практически по всем регионам страны. Предпосылок для видимого улучшения ситуации с уровнем расчетов в отрасли до конца года нет, резюмирует эксперт.

Но показатели текущего года остаются все же лучше прошлогодних. Если в I полугодии 2017 года просроченная дебиторская задолженность, по данным официальной статистики, находилась в диапазоне 7,2-7,3%, то в январе-июне текущего - 6,0-6,5%. Аналогичную тенденцию показывают данные системы "СПАРК-Мониторинг платежей": доля компаний с просрочкой оплаты более 60 дней (анализ сопоставимой выборки) по сравнению со II кварталом прошлого года снизилась на 3,7 процентного пункта.