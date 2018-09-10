СП Mazda-Sollers открыло завод двигателей во Владивостоке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие российского ПАО "Соллерс" и японской Mazda открыло новый завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке на территории СП ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус".

Как говорится в сообщении СП, в церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Завод двигателей проектной мощностью 50 тыс. единиц в год будет специализироваться на производстве бензиновых четырехцилиндровых двигателей Mazda Skyactiv-G экологического стандарта "Евро-5".

Строительство нового корпуса предприятия началось осенью 2017 года, после получения компанией ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" статуса резидента ТОР "Надеждинская". Общая площадь корпуса составляет 12,6 тыс. кв. м, в нем расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус.

Монтаж оборудования технологической линии осуществлялся совместно российскими и японскими инженерами при участии специалистов компаний-производителей оборудования из Японии. Конвейер завода включает в себя ряд полностью роботизированных стендов без применения ручного труда.

По словам гендиректора ПАО "Соллерс" Вадима Швецова , которые приводятся в сообщении, производство двигателей Mazda "станет первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна". "Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций, инвестиционной привлекательности и производственной конкурентоспособности нашей площадки на Дальнем Востоке", - считает он.

В свою очередь, председатель совета директоров Mazda Motor Corporation Масамичи Когаи заявил, что завод будет развиваться "как одна из международных производственных площадок". "Мы будем и дальше вносить свой вклад в рост производственной отрасли на Дальнем Востоке России", - добавил топ-менеджер.

Специальный инвестиционный контракт на строительство завода двигателей Mazda во Владивостоке между ООО "МСМР" и Минпромторгом РФ был подписан в сентябре 2016 года на полях второго Восточного экономического форума. Согласно документу, компания приняла на себя обязательства создать новые мощности по производству 20 тыс. автомобильных двигателей семейства Skyаctiv-G в год с объемом инвестиций 2 млрд руб., а также освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda CX-9 с созданием не менее 600 рабочих мест.