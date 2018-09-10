Страховые премии в автокаско выросли впервые за три года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские страховые компании в январе-июне 2018 года собрали 80,1 млрд рублей премий по страхованию автокаско, что на 3,1% больше, чем в первом полугодии 2017 года, следует из статистических данных Банка России.

"Сектор автокаско впервые за последние три года вошел в "положительную зону". Так, в 2015 году по сравнению с 2014 годом сектор автокаско просел на 14,3%, в 2016 году снижение составляло 8,8%, а в 2017 году - 4,8%. Тенденция снижения премий прослеживалась и в результатах страховщиков за полугодия", - отметила главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.

На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 50,7 млрд рублей (63,3%) всего объема премий по автокаско, на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 29,4 млрд рублей (36,7%).

Выплаты по автокаско сократились на 5,2%, до 40,4 млрд рублей. Уровень выплат сложился в размере 50,4%, тогда как годом ранее он составлял 54,9%. Средняя премия сократилась на 17,1%, до 36,8 тыс. рублей. Средняя выплата выросла на 8,1%, до 89,3 тыс. рублей.

В секторе автокаско в первом полугодии 2018 года вели страховую деятельность около 100 страховых компаний. Лидерами по сбору премий стали Ингосстрах (16,3%), РЕСО-Гарантия (15,3%), ВСК (11,2%). Количество заключенных договоров за этот период увеличилось на 24,2%, до 2,175 млн штук. Страховщики урегулировали 452,5 тыс. страховых случаев, что ниже показателя за аналогичный период предыдущего года на 12,3%.

В секторе автокаско в первом полугодии 2018 года вели страховую деятельность около 100 страховых компаний. Количество заключенных договоров за этот период увеличилось на 24,2%, до 2,175 млн