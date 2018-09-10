Экономика

Сделка ОПЕК+ в сентябре будет исполняться на уровне июля-августа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК исполняется в сентябре на уровне предыдущих двух месяцев, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"На уровне августа и июля. Также планируем, не движется вперед", - сказал он

По официальным данным мониторингового комитета ОПЕК+, уровень исполнения сделки по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК в июле составил 109%.

Соглашение об ограничении добычи нефти между 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК вступило в силу в начале 2017 года. Оно предусматривает снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с.

В мае 2018 года стало понятно, что из-за падения добычи нефти в ряде стран сделка ОПЕК+ по сокращению производства перевыполняется на 47%, то есть добыча была снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. б/с. Тогда министры говорили о превышении на 1 млн б/с, который они хотят дополнительно поставить на рынок с 1 июля.

В итоге в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.

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Теги: Минэнерго РФ, ОПЕК+

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