Нефть Brent подорожала до $77,5 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок восстанавливается в понедельник после рекордного снижения за два месяца на прошлой неделе на опасениях дефицита поставок.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 10 сентября выросла на $0,64 (0,83%) - до $77,47 за баррель.

Октябрьский контракт на WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,38 (0,56%) - до $68,13 за баррель.

Нефтетрейдеры ждут приближения урагана "Флоренс", который может достичь побережья США в районе штатов Северная или Южная Каролина в этот четверг.

"Флоренс" может оказаться одним из самых сильных ураганов в этом году, максимальная скорость ветра уже превышает 105 миль в час (почти 47 м/с), что соответствует 2-й категории из 5 по шкале Саффира-Симпсона. При увеличении скорости ветра до 111 миль в час ураган будет переведен в 3-ю категорию.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на свои данные сообщило, что Южная Корея стала первым из трех основных клиентов Ирана, сократившим закупки иранской нефти практически до нуля в ответ на требования президента США Дональда Трампа.

Кроме того, ливийские СМИ сообщили о нападении вооруженных боевиков на здание штаб-квартиры Национальной нефтяной корпорации, расположенной в Триполи. Сообщается, что атака была отбита, при этом главу корпорации Мустафу Саналлу пришлось эвакуировать.