Михельсон рассказал о переговорах о входе китайской CNPC и японской JOGMEC в "Арктик СПГ-2"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Китайская CNPC обсуждает вхождение в проект "Арктик СПГ 2" на таких же условиях, как и французская Total, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Он подчеркнул, что речь идет о таких же условиях, а не о такой же доле.

"Мы встречались с нашим партнером CNPC. Они имеют такую же долю в "Ямал СПГ" как и Total (20% - ИФ)", - сказал Михельсон, напомнив, что китайская компания вошла в "Ямал СПГ" позже, чем французская.

"Мы считаем, что так как они уже в нашем существующем проекте, мы готовы с ними рассматривать на подобных условиях вхождение, как и вошел Total", - подчеркнул Михельсон.

"Была рабочая встреча. Они продолжают рассмотрение. Я не могу за них сказать, в какое время они будут принимать решение, но я считаю, что у них вся информация достаточная есть для того, чтобы это решение принимать", - отметил он.

Как сообщалось, в мае текущего года "НОВАТЭК" и концерн Total подписали соглашение об участии французской компании в проекте "Арктик СПГ-2". Сделку планируется закрыть до конца первого квартала 2019 года.

Total приобретает 10%, однако может увеличить свою долю до 15% в случае снижения доли "НОВАТЭКа" ниже 60%. "Дословно: если мы снизимся меньше 60%, то (Total дополнительно получит) 50% от нашего снижения, но не больше 5%", - пояснял Михельсон.

Проект в данном документе оценивается в сумму порядка $25,5 млрд.

Переговоры с Saudi Aramco

Михельсон отметил, что также продолжаются переговоры об участии Saudi Aramco в проекте "Арктик СПГ 2", но они хотят дождаться результатов FEED, которое планируется закончить в первой неделе октября.

Пока капвложения в "Арктик СПГ 2" оцениваются в $20-21 млрд.

"(Переговоры с Saudi Aramco) идут. И тоже большая рабочая группа и во всех секторах - геологоразведка, проект разработки, техническая, коммерческая, логистическая часть. Со всеми познакомились. Проговаривали между собой коммерческую часть. Но в принципе все правы, все хотят дождаться стадии FEED. Мы это заканчиваем буквально первой неделей октября. У них будет возможность ознакомиться с результатами", - заметил Михельсон.

Участие японской JOGMEC

Участие японской госкомпании JOGMEC в "Арктик СПГ 2" может ускорить вхождение частных японских партнеров в новые проекты "НОВАТЭКа", заявил журналистам Михельсон.

По его словам, JOGMEC вряд ли будет заниматься покупкой газа с проекта.

Михельсон отметил, что японская сторона интересуется "Арктик СПГ 2", участием в строительстве терминала по перевалке СПГ на Камчатке.

"Мы вели долгие переговоры на момент начала реализации "Ямал СПГ" с этими компаниями - так они эти переговоры до конца не довели. Наверное, не очень верили в график и вообще в возможность реализации этого проекта. И сейчас в течение года очень детально знакомятся со всеми возможностями, со всеми рисками, которые они хотят увидеть, но мы как то не даем особо на них смотреть", - сказал он.

"И JOGMEC - компания государственная. Наверное, в основном специализируется на подтверждении запасов, на геологоразведочных работах. Проявила интерес в том, что если японские компании готовы пойти, тоже к ним присоединиться", - добавил Михельсон.

"Японские компании (в течение года - ИФ) знакомятся, а JOGMEC проявил совсем недавно интерес и попросил - давайте подпишем соглашение, что мы тоже вместе с японскими компаниями рассмотрим. И, может быть, интерес JOGMEC как-то японскому бизнесу (поможет) ускорить принятие решения по проекту "Арктик СПГ 2". Это мое мнение. Да в принципе они так высказывают, что это все же правительственный орган, и поддержка правительства японскому бизнесу также важна, как и любому другому в другой стране", - заключил глава "НОВАТЭКа".

Как сообщалось, в понедельник НОВАТЭК и японская JOGMEC подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет намерения сторон изучить возможности сотрудничества по проектам "НОВАТЭКа" на полуостровах Ямал и Гыдан.

В том числе будут изучены возможности сотрудничества по проекту "Арктик СПГ 2", по развитию регулярного транспортного сообщения по Северному морскому пути для поставок СПГ на рынки Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также по маркетингу СПГ в АТР, сообщал "НОВАТЭК".