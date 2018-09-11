Рынок акций РФ вырос по индексу РТС за счет резкого укрепления рубля

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник вырос по индексу РТС за счет резкого укрепления рубля на фоне выросшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; подешевели бумаги "Мечела" и обновившие минимум более чем за год акции Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2335,19 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1055,9 пункта (+1,2%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 3%.

Доллар подешевел до 69,7 руб./$1 (-0,87 рубля).

Выросли "префы" "Транснефти" (+1,8%), акции "Интер РАО" (+1,6%), "Северстали" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), ВТБ (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).

Подешевели акции "Мечела" (-3%), "Газпром нефти" (-2,9%), Сбербанка (-1,1%, до 169,36 рубля, и -2,3% "префы"), "Распадской" (-2,2%), "Мобильных телесистем" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "РусАла" (-1,2%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Россетей" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%).

Акции "РусАла" просели вслед за откатом цен бумаг в Гонконге. Днем ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил о рисках дальнейшего сокращения производства алюминия заводами UC Rusal на фоне ожидания нового пакета санкций США и невозможности заключать годичные контракты из-за уже введенных ограничений.

Главным негативным фактором для фондовых рынков в последнее время являются опасения по поводу внешнеторговых рисков. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония выросла на 1,3% на ослаблении иены, Китай просел на 0,2%), снижается Европа (FTSE, DAX теряют по 0,1%), но плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Нефть

Нефть дорожает на новости об усилении урагана "Флоренс", который приближается к побережью США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $78,67 за баррель (+1,7% и +0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $68,92 за баррель (+2% и -0,3% в понедельник).

Ураган "Флоренс", приближающийся к восточному побережью США, может стать самым сильным ураганом за последние 30 лет для штатов Южная и Северная Каролина. В понедельник он усилился со 2-й категории по шкале Саффира-Симпсона сразу до 4-й из 5, максимальная скорость ветра уже превышает 140 миль в час (почти 63 м/с).

В ночь на вторник президент США Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине, с побережья эвакуируются более 1 млн человек. По оценкам страховщиков, ущерб от урагана составит минимум $27 млрд. Теоретически непогода может затронуть порядка 750 тыс. домов в Северной и Южной Каролине, а также в штате Вирджиния, общей стоимостью свыше $170 млрд.

Ожидается, что "Флоренс" достигнет берега ночью в четверг или утром в пятницу. И хотя он, скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, ураган может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляются из Хьюстона в Нью-Йорк, что вызовет перебои поставок топлива и приведет к подъему цен на него.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, новостной фон достаточно скудный, но рынку акций РФ вполне хватает внешних обстоятельств. В первой половине дня укреплялся рубль, что вселило некоторые надежды в банковские бумаги, но продажи в секторе сохранялись. "Газпром" рассчитывает на неприкосновенность своих стратегических поставок в Европу и Китай. Укрепление рубля приостановило рост бумаг экспортеров.

Положение рубля

Рубль укрепился на заявлениях министра экономического развития, что сейчас пришло время продавать доллары. В целом рубль сильно перепродан, что особенно заметно на рублевой цене барреля нефти. Однако текущая слабость российской валюты основывается не на экономических основаниях, а на политических рисках. На текущей неделе в американском Сенате вновь будут обсуждать вопрос санкций против РФ с потенциальным утверждением плана по запрету инвестиций в новые выпуски госдолга, а также ограничений для государственных банков. Кроме того, ситуация в сирийском Идлибе обладает потенциальной взрывоопасностью, так как это последний оплот исламистов и западной коалиции в этой арабской стране. У рубля могут появиться неожиданные союзники и поводы для длительного разворота. В частности, на встрече во Владивостоке президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин озвучили заинтересованность во взаиморасчетах в национальных валютах. Возможно, что именно этот факт позволяет рублю укрепляться, пока коллеги по сырьевому цеху слабеют против доллара США. В любом случае, китайская реальная экономика уже крупнее американской, где доминирующую роль играют финансовые услуги. Впрочем, все это не отменяет вероятности движения к отметке 75 рублей за доллар на фоне обсуждения пакета ограничений для РФ в США и Великобритании, считает Кочетков.

По мнению эксперта компании "БКС брокер" Анастасии Поповой, для нефтяного рынка, помимо предстоящего сокращения экспорта иранской нефти, фактором поддержки выступают риски перебоев в работе нефтепроводов в США, связанные с набирающим силу ураганом "Флоренс".

На рынке акций РФ высокие цены на нефть и отскок в рубле не смогли обеспечить спрос на бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок. В целом отечественные индексы продолжают оставаться заложниками прежних факторов: торговые противоречия между США и "остальным миром", риски распространения кризиса на EM и введения США санкций против российского госдолга. Пока не будет ясности в вопросе санкций США и общего геополитического фона, надеяться на атаку "быков" широким фронтом, пожалуй, не стоит, считает эксперт.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия Ващенко, во вторник на рынке акций РФ отыгрывались локальные события и вести с Восточного экономического форума. Бумаги "Аэрофлота" умеренно негативно отреагировали на новость о пересмотре прогноза по прибыли по итогам года. Консенсус-прогноз по прибыли сейчас около 15 млрд рублей, дивиденд при этом может составить 6,75 рубля на акцию (доходность около 6%). Однако прибыль "Аэрофлота" очень волатильна, она может сократиться гораздо сильнее из-за роста топливных расходов и обесценения рубля. Про хеджирование топливных и валютных рисков "Аэрофлот" в последнее время ничего не сообщал. Кроме того, компания намерена сделать заказ на 100 самолетов SSJ-100, эксплуатационные расходы которых, по некоторым данным, выше, чем у Boeing-737. Поэтому бумаги "Аэрофлота", несмотря на коррекцию, сейчас не привлекательны для крупных инвесторов, считает эксперт.

Рынок в целом выглядит достаточно крепко. На этой неделе может быть предпринята попытка штурма сопротивления 2350 пунктов по индексу МосБиржи, драйвером является рост котировок нефтяных компаний и отскок бумаг банков. Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 68-71 руб./$1, считает Г.Ващенко.

По оценкам аналитиков компании "Алор брокер", рынок акций РФ во вторник не мог определиться с направлением движения. Индекс РТС удержался выше важнейшей отметки 1040 пунктов благодаря укреплению рубля, а бумаги Сбербанка обновили минимум за год - акции выглядят уже дешево, можно присматриваться к их покупке вблизи текущих уровней.

Выросли акции "Мегафона" (+2,4%), подогретые новостями с Восточного экономического форума: РФПИ, Alibaba Group, "МегаФон" и Mail.ru Group объявили о СП в области социальной коммерции в России и странах СНГ. При этом "МегаФон" продаст Alibaba Group свой пакет в 10% в Mail.ru Group, получив взамен 24%-ную долю в СП, которое будет называться AliExpress Russia. Инвесторы позитивно восприняли этот обмен, хотя пока его последствия сложно оценить. Позитивным сообщением для "МегаФона" стало также то, что международное агентство Moody's не стало менять рейтинг оператора из-за делистинга. Акции Mail.ru на Лондонской фондовой бирже на новости об СП выросли почти на 11%, а доля самой компании в AliExpress Russia составит 15%. На ВЭФ также отметили, что топ-менеджмент создаваемого предприятия в основном будет состоять из российских представителей.

Внешний фон складывается ближе к "медвежьему", за исключением пока растущей нефти. Китай намерен на следующей неделе обратиться в ВТО для получения разрешения на санкции против США из-за торговых пошлин. На этом фоне мировые фондовые площадки просели. Нефть выросла уже почти до $79 за баррель Brent на фоне опасений по нефтедобыче в Ливии: вооруженная группа вновь напала на штаб-квартиру ливийской нефтяной компании. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ВЭФ заявил, что в начале декабря на встрече стран-участниц сделки ОПЕК+ может быть подписано соглашение об институционализации ОПЕК+.

Однако осенью спрос на нефть сокращается, на нефтеперерабатывающих заводах начинаются технические работы. Это означает, что котировки Brent окажутся под давлением. Кроме того, большие риски все также исходят от торгового противостояния США и Китая. Штаты грозятся обложить пошлинами почти весь импорт из Поднебесной, который в 2017 году составил $505,6 млрд в год. Ограничение подобного объема навредит и торговле сырьевыми товарами, хотя КНР в основном импортирует в США электрооборудование и одежду. В конце мая цены на нефть Brent вошли в боковик с границами $71-78 и небольшими выходами за "поля". Ничто не может длиться вечно, и любой канал должен быть пробит. Поэтому осенью цена может начать движение к отметке $68 за баррель, считают аналитики "Алор брокер".

Как отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт, полноценному возвращению интереса инвесторов к рискованным активам препятствует осторожность, связанная с предпосылками для дальнейшего разжигания торговой войны Америки с Китаем.

Отскок рубля вверх выглядит как техническая коррекция в условиях перепроданности, приправленная локальным ослаблением доллара против европейских валют и ростом котировок нефти. "Американец" пострадал от ралли фунта стерлингов в понедельник и продолжает нести потери во вторник, пав жертвой резкого улучшения настроений в отношении Brexit после позитивных комментариев главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье. Учитывая, что фундаментальная картина для рубля не поменялась, и напряженность вокруг темы санкций и отношений России с Западом в целом остается высокой, текущий откат, вероятнее всего, будет использоваться трейдерами для поиска новых точек входа с продажами рубля. Так, после локального отскока доллар может возобновить движение в направлении уровня 71 рубль на любых признаках дальнейшего ухудшения риторики Вашингтона или Брюсселя, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-20,9%), "Иркута" (-15,4%), ОАО "GTL" (-4%), ПАО "Объединенная вагонная компания" (-4%), ГДР X5 Retail Group (-3,7%), ГДР "Ленты" (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+13,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+7,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,3%), ПАО "Обувь России" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,051 млрд рублей (из них 15,752 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,791 млрд рублей - на "Газпром").