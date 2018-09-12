Путин предложил вернуться к обсуждению трехсторонних проектов КНДР, Южной Кореи и РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предлагает вернуться к обсуждению трехсторонних проектов с участием Москвы, Сеула и Пхеньяна, что требует урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Конечно, хотел бы вернуться к обсуждению трехсторонних проектов в инфраструктуре энергетике, других областях при участии России, Республики Корея и Корейской Народной Демократической республики. Для продвижения таких инициатив, прежде всего, необходима нормализация ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он добавил, что Россия приглашает своих зарубежных партнеров к освоению Северного морского пути.

"Мы приглашаем всех заинтересованных партнеров к освоению этой перспективной транспортной артерии, и мы уже знаем, что такой интерес у наших партнеров есть", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.