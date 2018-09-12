Рубль немного снизился к доллару и евро после сильного роста накануне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне очередного ухудшения ситуации на площадках emerging markets и роста спроса инвесторов на защитные активы.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 69,63-69,77 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 69,66 руб./$1 (+24,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 80,61 руб./EUR1 (+0,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 13,81 копейки к уровню закрытия вторника, до 74,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 78,42 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро после отскока накануне на фоне повышения спроса на защитные активы из-за урагана "Флоренс" и очередного ухудшения ситуации на площадках emerging markets - в этот раз из-за негативной динамики индийской рупии, которая продолжает обновлять рекордные минимумы в паре с долларом.

Как пишет Dow Jones, валютные трейдеры ожидают, что индийские власти в ближайшее время объявят о дополнительных мерах поддержки нацвалюты. В понедельник и вторник ЦБ Индии продал по $750 млн, чтобы остановить падение рупии, но она продолжила обновлять рекордные минимумы в паре с долларом. Утром в среду индийская рупия опустилась на 0,1%, до 72,9 рупии/$1.

Кроме того, инвесторы по-прежнему встревожены торговыми спорами США с Китаем и другими странами. Как пишет The Wall Street Journal, Китай планирует на следующей неделе обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением ввести санкции в отношении США за несоблюдение решения ВТО в споре от 2013 года. Вашингтон по-прежнему намерен обложить пошлинами по ставке до 25% практически весь объем американского импорта из КНР, в то время как президент США Дональд Трамп заверяет, что переговоры с Канадой о торговле "продвигаются очень хорошо".

Кроме того, рынок ждет повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе. Вероятность этого шага, по мнению трейдеров, близка к 100%.

В среду состоятся очередные слушания в профильных комитетах Сената США по вопросам дополнительных антироссийских санкций.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать в среду после скачка накануне, вызванного сигналами сокращения запасов топлива в США. Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве увеличилась на 0,2% - до $79,22 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,78% - до $69,79 за баррель. Накануне Brent подорожала на 2,18%, WTI - на 2,53%.

Как сообщают СМИ со ссылкой на отчет Американского института нефти (API), запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 по Москве, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Тем временем накануне Минэнерго понизило прогноз добычи в Штатах на 2018 год до в среднем 10,66 млн баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 10,68 млн б/с. Прогноз на 2019 год ухудшен до 11,5 млн б/с с 11,7 млн б/с.

Также участники рынка следят за ураганом "Флоренс", приближающимся к побережью Северной Каролины. Пока он находится более чем в 1 тыс. км от берега и может достичь его вечером в четверг или утром в пятницу. С побережья эвакуированы около 1 млн человек, в регионе ожидается до 75 см осадков и повышенная угроза наводнений.