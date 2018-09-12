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Экономика

Фонд развития моногородов потребовал от Карелии вернуть 255 млн рублей вложений

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Построенная на деньги Фонда развития моногородов промышленная площадка в поселке Надвоицы республики Карелия не вызвала заметного интереса у инвесторов, федеральная структура требует у региона вернуть средства. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты РФ, которая повела проверку эффективности реализации программы "Комплексное развитие моногородов" в 2016-2017 годах.

В сообщений платы уточняется, что Фонд развития моногородов выделил республике на строительство парка 255,1 млн рублей. "Объекты введены в эксплуатацию еще в декабре 2017 году, однако до сих пор инвесторами не востребованы. Рабочие места не созданы, инвестиции не привлечены. В результате фонд уведомил правительство Республики Карелия о расторжении соглашения и необходимости возврата средств", -говорится в тексте.

Как уточнил "Интерфаксу" заместитель премьер-министра республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов, решение о строительстве промышленной площадки в поселке Надвоицы было принято в 2015 году предыдущим правительством региона.

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"Недостаточно удобное расположение будущего парка и логистические проблемы повлияли на отказ первоначально заявившихся резидентов построить на этой территории новые предприятия. Фактически на баланс республики площадка была принята только в феврале 2018 года. Тем не менее, в сжатые сроки нынешнему правительству Карелии в июне удалось заключить соглашения с двумя новыми резидентами, которые не входили в первоначальный список", - отметил вице-премьер.

По его словам, речь идет об ООО "Спецкрой", которое занимается пошивом форменной одежды для работников промышленности, и ООО "Меткомпарк", специализирующееся на изготовлении продукции из металлокаркаса. В настоящее время обе компании ведут работы по строительству заводов. "Планируем эти предприятия запустить уже в I полугодии 2019 года. В настоящее время работа по привлечению резидентов продолжается", - сказал Родионов.

Получили ли в правительстве уведомление фонда о необходимости возврата средств, он уточнить затруднился.

В Надвоицах, расположенных в Сегежском районе Карелии, градообразующим предприятием является Надвоицкий алюминиевый завод (входит в группу компаний "Русал"). Население поселка - 7,8 тыс. человек. Поселению присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Летом 2018 года завод остановил производство алюминия из-за санкций США.

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Теги: Карелия, Надвоицы

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