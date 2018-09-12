Экономика

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая

Стоимость растет на данных о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после публикации отчета Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США о коммерческих запасах топлива в стране.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 по Москве подорожали на $0,95 (1,2%) и торгуются на уровне $80,01 за баррель. Отметку в $80 за баррель цены превысили впервые с 22 мая.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,51 (2,18%) - до $70,76 за баррель.

Во вторник оба сорта выросли в цене более чем на 2% на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Согласно официальным данным министерства энергетики, опубликованным в среду, резервы нефти упали на 5,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 сентября.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения примерно на 2,7 млн баррелей.

Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, рухнули на 1,242 млн баррелей.

Минэнерго также сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 6,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что резервы бензина не изменились, а дистиллятов - выросли на 2,3 млн баррелей.

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Теги: нефть, Brent
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