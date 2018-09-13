Рубль ослабил темпы укрепления к доллару и евро вечером в четверг

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несколько ослабил темпы роста к бивалютной корзине после появления сообщений о том, что Госдеп США готовит к ноябрю второй пакет антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей".

Курс доллара США составил 68,47 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 56,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,9 руб./EUR1, опустившись на 33 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 45,79 копейки - до 73,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах, хотя и несколько утратил наблюдавшиеся ранее темпы после появления сообщений о подготовке США "жесткого" пакета антироссийских санкций, связанных с отравлением в Солсбери. В момент появления данной новости рубль резко снизился, но быстро восстановил большую часть утраченных позиций.

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что РФ не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с ее программой химоружия, и США готовят к ноябрю жесткий второй пакет санкций. "Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций", - цитирует агентство Bloomberg заявление Сингх на слушаниях в Палате представителей США.

По ее словам, Россия также не предоставила гарантий того, что она больше не будет применять нервнопаралитические вещества. Она уточнила, что в ноябре истекает срок с введением нового пакета санкций против РФ - в соответствии с условиями закона 1991 года о ликвидации химического и биологического оружия (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act).

Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика на рынках валют emerging markets после того, как ЦБ Турции по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку - ставку по недельным операциям репо - сразу на 6,25 процентного пункта, с 17,75% до 24% годовых. В середине дня турецкая лира дорожала в паре с долларом на 2,8%, при этом в момент объявления решения национальная валюта страны росла более чем на 5%.

Центробанк Турции поднял ставку уже в третий раз с начала года. При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения до 21%. Перед заседанием ЦБ в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ставку в 17,75% слишком высокой и призвал снизить ее.

Турция столкнулась с резким усилением инфляции и валютным кризисом, лира подешевела в этом году более чем на 40% в паре с долларом США. Рост потребительских цен в Турции ускорился в августе до 17,9% в годовом выражении с 15,85% месяцем ранее. Августовская инфляция была максимальной с 2003 года.

В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания в четверг ожидаемо сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями аналитиков. Ранее руководство ЕЦБ заявляло о намерении сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Рост позитива на мировых рынках также связан с информацией о предложении администрации США провести дополнительные переговоры с Китаем относительно введения дополнительных пошлин. Газета The Wall Street Journal накануне сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин направил Китаю предложение провести новый раунд переговоров позднее в этом месяце. Этот шаг эксперты расценивают как сигнал того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР, а также попытаться договориться с Пекином, прежде чем администрация президента США Дональда Трампа введет повышенные пошлины для дополнительного списка товаров китайского экспорта объемом $200 млрд.

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются в ходе торгов в четверг с достигнутых накануне максимальных отметок за несколько месяцев на данных Международного энергетического агентства (МЭА) о росте добычи в странах ОПЕК.

Ноябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевел на 1,92% - до $78,21 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2,47% - до $68,6 за баррель.

Как стало известно в четверг из сообщения МЭА, добыча нефти в странах ОПЕК в августе подскочила на 420 тыс. баррелей в сутки - рекордными темпами за два года, и составила 32,63 млн баррелей в сутки.

По данным агентства, увеличение добычи в Ливии, Ираке, Нигерии и Саудовской Аравии более чем компенсировало сокращение производства топлива в Иране в преддверии ожидаемых санкций США.

Согласно оценке МЭА, Иран в августе сократил нефтедобычу на 150 тыс. баррелей в сутки, тогда как экспорт нефти из страны упал на 280 тыс. баррелей.

В предыдущие две сессии Brent и WTI продемонстрировали существенный рост на данных о сокращении запасов топлива в США. Как сообщалось, резервы нефти в стране упали на прошлой неделе на 5,3 млн баррелей, вдвое сильнее прогнозов.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, рубль на торгах четверга продолжает демонстрировать позитивную динамику после трех дней отскока. "Рубль и ОФЗ в последние недели были сильно перепроданы и сейчас эта перепроданность частично нивелируется, тем более, что сегодняшний день является позитивным для всей группы валют emerging markets. Сегодня состоялось заседание ЦБ Турции, регулятор повысил размер ставки сильнее, чем ожидал рынок, и это поддержало не только курс турецкой лиры, но и большинство других валют развивающихся рынков. В целом настроения на валютных площадках emerging markets умеренно позитивные, определенное давление на котировки российского рубля оказывает падение цен на нефть", - отмечает М.Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 сентября на 93,58 копейки, до 68,637 руб./$1, и уменьшил курс евро на 87,89 копейки, до 79,7699 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 98,63 копейки по отношению к среде и составил 68,4255 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 85,15 копейки и составил 68,4227 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 799,049 млн, из которых $1 млрд 184,047 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 615,002 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 88,75 копейки, до 79,5815 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 73,05 копейки и составил 79,5908 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR746,148 млн, из которых EUR225,736 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR520,412 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России в четверг, 13 сентября, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на четыре дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 226,9 млрд рублей (при лимите 640 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,62% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 7,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению со средой, оставшись на отметке 7,86% годовых.