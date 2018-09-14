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Рынок акций завершил неделю ростом на фоне укрепления рубля

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил неделю ростом к рубежу 1100 пунктов по индексу РТС на фоне позитивной динамики мировых площадок и укрепления рубля после неожиданного решения Банка России повысить ключевую процентную ставку до 7,5% годовых и объявить мораторий на покупку валюты до конца года в рамках бюджетного правила.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2360,26 пункта (+0,1%), индекс РТС вырос до 1094,73 пункта (+0,9%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 5%. Доллар подешевел до 67,92 руб./$1 (-0,33 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС прибавили 1,7-4,2%, доллар просел на 1,99 рубля.

Лидерами роста в пятницу выступили акции "РусАла" (+5%), "ФСК ЕЭС" (+3,3%), Сбербанка (+2,8% и +2,9% "префы"), "Транснефти" (+2,4%), "Магнита" (+2,3%), АФК "Система" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "Россетей" (+1,1%).

Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (-2,1%), "Мечела" (-1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), "Башнефти" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Газпрома" (-0,9%).

ЦБ РФ в пятницу понизил прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2-1,7% с 1,5-2,0% и сообщил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза и внешних рисков. По оценке Банка России, произошедшее ранее ослабление рубля связано с оттоком капитала вследствие изменения внешних условий, баланс рисков еще более сместился в сторону проинфляционных, причем основные из них связаны с высокой неопределенностью внешних условий и их влиянием на финрынки.

Внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы после известий, что администрация американского президента Дональда Трампа предложила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

На этом фоне выросла в пятницу фондовая Азия (Япония поднялась на 1,2%, Китай - на 0,2%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,6%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть в пятницу скорректировалась после снижения днем ранее, вызванного публикацией данных Международного энергетического агентства (МЭА) о росте добычи странами ОПЕК. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $78,88 за баррель (+0,9% и -2% накануне), октябрьская цена WTI - $69,77 за баррель (+1,7% и -2,5% в четверг).

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Теги: РТС, МосБиржа

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