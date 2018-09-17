Экономика

Половине российских компаний вскоре потребуется переподготовка кадров

Об этом говорится в докладе, подготовленным Всемирным экономическим форумом

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Приблизительно 54% российских компаний в среднесрочной перспективе потребуется переподготовка своих сотрудников, следует из доклада The Future of Jobs 2018 ("Будущее рабочих мест 2018"), подготовленного Всемирным экономическим форумом при участии Евразийского института конкурентоспособности и консалтинговой компании Strategy Partners (в части проведения исследования в РФ).

Необходимость в переобучении сотрудников компаний эксперты объясняют масштабной автоматизацией бизнес-процессов, цифровой трансформацией, роботизацией и т.п. "Цифровая трансформация ставит перед компаниями не менее масштабные вызовы, чем глобализация, - отмечается в материалах исследования. - 59% опрошенных компаний (в мире) уверены, что цепочка добавленной стоимости для них сильно изменится, а 50% предполагают смену географии производства".

Еще 64% компаний-респондентов назвали своим главным опасением на ближайшие годы рост стоимости рабочей силы. В том числе, из-за значительного роста спроса на новых специалистов и необходимости переобучения "старых". Так, к 2022 году, по оценке исследователей, не менее 54% всех работников потребует значительных переобучения или повышения квалификации. Из них около 35%, как ожидается, потребуется дополнительное обучение сроком до шести месяцев, 9% - повторного обучения продолжительностью от шести до 12 месяцев, 10% - дополнительное обучение более года.

"Респонденты ожидают увеличения числа рабочих мест в рамках проектных, временных и внештатных функций, - говорится в докладе. - Таким образом, хотя общие потери рабочих мест, по прогнозам, будут компенсированы увеличением числа рабочих мест, произойдет значительный сдвиг в качестве, местоположении, формате и постоянстве новых ролей".

В целом исследователи прогнозируют, что к 2022 году из-за цифровой трансформации исчезнут 75 млн рабочих мест, но вновь будет создано 133 млн новых рабочих мест. В том числе благодаря частичной автоматизации (часть операций, выполняемых людьми, перекладывается на механизмы и алгоритмы).

"Работникам придется активно наращивать квалификацию, переучиваться, - говорится в докладе. - Задачей компаний будет не только внедрять новые технологии, но и помогать сотрудникам в адаптации этих технологий. Не все компании готовы к этому. Они, как правило, поддерживают работников, которые и без того успешно осваивают новые навыки, но оставляют без внимания тех, кому больше всех нужна помощь с технологическими новшествами".

Впрочем, в мире большинство компаний (85%) планируют использовать для переподготовки и повышения квалификации сотрудников собственные ресурсы при незначительной поддержке со стороны компаний и организаций, занятых в области образования, академических экспертов.

В России, по данным исследователей, доля таких компаний значительно ниже - на собственные ресурсы в деле переподготовки и повышения квалификации сотрудников рассчитывают только 47%. Большинство планирует воспользоваться помощью компаний и некоммерческих организаций, занимающихся организацией тренингов (26% и 16% соответственно), частных и государственных образовательных учреждений (по 19%).

"В среднем российские компании не так активно (как в целом по миру - ИФ) "вкладываются" в развитие персонала", - сказал "Интерфаксу" партнер компании Strategy Partners (выступала в качестве партнера по проведению исследования на территории РФ) Алексей Праздничных.

При этом Праздничных подчеркнул, что ни государственная, ни частная системы образования не готовы пока к новой технологической и кадровой реальности. "Государственная система образования по-прежнему ориентирована на то, чтобы выпустить "специалиста" и забыть о нем, - отметил он. - Нет системы непрерывного образования, нет самой привычки адаптироваться, а качество самого образования низкое и часто не соответствует заявленным специальностям и навыкам, которые потребуются на рабочем месте".

По мнению Праздничных, отчасти проблему решает частное образование за счет предоставления услуг по организации курсов, тренингов, программ повышения квалификации и т.п. "Но частное образование должно складываться вместе с государственным в единую экосистему непрерывного образования в течение всей жизни, - добавил Праздничных. - Именно этого требует ближайшее будущее".

В исследовании отмечается, что в России будут востребованы разработчики ПО и приложений, аналитики по большим данным, специалисты в области управления персоналом, финансовые и инвестиционные консультанты, финансовые аналитики, специалисты по оптовой торговле и производству, по научно-технической продукции.

В целом, по словам Праздничных, в России в ходе цифровой трансформации бизнеса следует ожидать значительного сокращения штатов в различных отраслях экономики. "На сокращение будут влиять два драйвера в России: низкая производительность труда и появление новых технологий, - сказал он. - Из-за этого, по самым скромным оценкам, сокращение персонала в стране практически во всех секторах может составить 30%".

Исследование WEF подготовлено по результатам опроса 313 компаний из 20 стран мира с общим числом сотрудников 15 млн человек.

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