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Coca-Cola заинтересовалась производством напитков с марихуаной

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Компания Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis Inc. и рассматривает возможность начать производство безалкогольных напитков на основе каннабиса, сообщает Bloomberg.

В Cocal-Cola подтвердили, что изучают рынок, но напомнили, что пока никаких решений не принято. Как подчеркивается в заявлении компании, Coca-Cola проявляет интерес к возможности использования в продукции каннабидиола - это содержащееся в конопле вещество из группы каннабиноидов, которое не обладает психоактивным действием.

Как полагает агентство, новым продуктом может стать напиток, позиционируемый как элемент здорового образа жизни, облегчающий боль, снимающий раздражение и спазмы.

Если стороны достигнут соглашения, Coca-Cola станет первым крупным производителем безалкогольных напитков, который войдет на рынок товаров, связанных с марихуаной.

Как напоминает The New York Post, сообщения о возможном сотрудничестве Coca-Cola и Aurora появились на фоне роста числа штатов США, готовых легализовать марихуану, а также в преддверии полной ее легализации в Канаде.

Ранее пивоваренная компания Molson Coors объявляла о намерении открыть производство напитков на основе марихуаны вместе с Hydropothecary Corp, а известный пивной гигант Corona инвестировал $4 млрд в производителя марихуаны Canopy Growth.

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Теги: Coca-Cola
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Coca-Cola заинтересовалась производством напитков с марихуаной

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