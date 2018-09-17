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Экономика

Рубль снизился к бивалютной корзине вечером в понедельник

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США чуть снижается, евро растет на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам в условиях ожидания введения США новых пошлин на китайские товары.

Курс доллара США составил 68,03 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 2,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,48 руб./EUR1, поднявшись на 38,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 15,98 копейки - до 73,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине на фоне очередной волны падения интереса мировых инвесторов к рисковым активам. При этом евро демонстрирует подъем, что объясняется заметным повышением пары "евро-доллар" на глобальном рынке.

Представитель руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) заявил в понедельник, что Центробанку, вероятно, потребуется публиковать более четкие прогнозы в отношении темпов повышения базовой ставки, когда он, наконец, приступит к ужесточению кредитно-денежной политики. "В будущем может появиться необходимость в том, чтобы совет управляющих ЕЦБ пошел дальше информирования лишь о планируемом моменте старта повышения ставки, а прояснил ситуацию относительно темпов, которыми он планирует сворачивать стимулы", - заявил член правления ЕЦБ Бенуа Кёре.

В июне этого года ЕЦБ заявил, что намерен удерживать ключевые процентные ставки на нынешних уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Кёре считается одним из кандидатов на пост президента ЕЦБ вместо нынешнего главы Марио Драги, срок службы которого заканчивается в следующем году, пишет газета Financial Times.

Участники торгов также ожидают, что объявление о новых пошлинах США относительно товаров из Китая будет сделано уже в понедельник. По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, их уровень составит 10%, объем облагаемых товаров - $200 млрд в год.

При этом, как пишет The Wall Street Journal, Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры. Ранее с инициативой переговоров выступил министр финансов США Стивен Мнучин, и в Пекине на выходных обсуждалась возможность направления в Вашингтон в ближайшие дни делегации, чтобы подготовить визит в американскую столицу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

Однако китайские официальные лица заявили, что, если Трамп реализует в начале этой недели свои планы по введению пошлин, переговоры могут быть отменены. "Китай не будет вести переговоры под прицелом пистолета", - сказал газете китайский чиновник.

Что касается динамики валют emerging markets, чутко реагирующих на новости относительно торговых войн, то в целом, как подчеркивают рыночные аналитики, они приближаются ко дну падения, и ситуация на этих рынках должна улучшиться, хотя некоторые из них (например, Филиппины), вероятно, еще сохранят отрицательную динамику.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после дневного роста, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно возможных перебоев с поставками. В фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться американские санкции против Ирана, и, кроме того, в понедельник проходит заседание технического комитета по мониторингу добычи нефти ОПЕК+, новости с которого могут стать важными для рынка.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подешевели на 0,05% и торгуются на уровне $78,05 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,22% - до $68,62 за баррель.

Главный рыночный аналитик Spartan Capital Securities Питер Кардилло полагает, что рост нефтяных цен обусловлен целым рядом факторов, включая технические. "Спреды между котировками Brent и WTI расширились до такого уровня, который говорит о сильном ралли впереди, - отметил эксперт. - Мы по-прежнему будем видеть движение WTI вверх в диапазон $75-80 за баррель".

По оценкам аналитиков Bank of America Merrill Lynch, ухудшение ситуации в Венесуэле привело к сокращению добычи нефти в этой стране на 800 тыс. баррелей в сутки за последние 18 месяцев. При этом экспорт Ирана сократился на 580 тыс. баррелей в сутки за последний квартал. Сохраняющееся давление на рынках emerging markets может привести к снижению спроса на нефть в этих государствах на 100-300 тыс. баррелей в сутки, прогнозируют эксперты банка.

Валютные площадки

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" Александр Карпов, общий негативный фон на валютных площадках emerging markets не дает рублю продолжить укрепление на торгах понедельника. "Пятничный позитив, связанный с действиями Банка России, пока продолжает действовать. К тому же, он поддерживается ожиданиями налогового периода и увеличения продаж валюты со стороны экспортеров. В качестве негатива выступают снижение площадок emerging markets и возобновление небольших продаж на рынке ОФЗ. Это ожидаемо с учетом пятничной риторики ЦБ РФ, который не исключил еще одного поднятия ставки в этом году. Динамика рынка ОФЗ не очень заметна, но явно негативная. Все вместе эти факторы привели к нейтральной динамике рубля в паре с долларом, и сейчас все ждут Трампа как основного экономического ньюсмейкера последнего времени. Кроме него, рынки ждут заседания банковского комитета Сената США, которые традиционного проходят по средам, и решения по пошлинам", - отмечает Карпов.

"Рубль нейтрален к вечеру в паре с гринбеком и несколько слабее смотрится в паре с евро из-за заметного укрепления последнего на мировом валютном рынке. Доллар США вполне комфортно смотрится рядом с отметкой 68 руб./$1, где может остаться до завтрашнего дня. Курс евро в ближайшие сутки будет колебаться в пределах 79,4-80 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 сентября на 8,68 копейки, до 68,1958 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,26 копейки, до 79,3595 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 11,29 копейки по отношению к пятнице и составил 68,1585 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 14,38 копейки и составил 68,1252 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 081,23 млн, из которых $1 млрд 023,698 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 057,542 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 34,84 копейки, до 79,41-8 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 4,11 копейки и составил 79,4446 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR394,873 млн, из которых EUR166,129 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR228,744 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов резко выросли в понедельник в связи с решением Банка России впервые с 2014 года повысить размер ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла сразу на 33 б.п. - до 7,63% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок увеличилась на 29 б.п. - до 7,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 25 б.п., поднявшись до 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 24 б.п. - до 8,05% годовых, ставка на срок 6 месяцев - на 23 б.п., до 8,1% годовых.

Банк России 17 сентября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 160,4 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

"В понедельник Банк России проводил депозитные операции "тонкой настройки". Средства на аукционе привлекались регулятором на два дня, лимит составлял 660 млрд рублей. Одновременно в систему возвращались 226,9 млрд рублей, привлеченных на депозиты ЦБ также в рамках операций "тонкой настройки" в прошедший четверг. Однако объем предложения на сегодняшнем аукционе составил лишь 160,4 млрд рублей. Отметим, что на итоги аукциона могли повлиять как начало очередного налогового периода (банки уплачивали обязательные страховые выплаты), так и то, что банки решили приберечь ликвидность для завтрашнего размещения средств в ЦБ на недельные депозиты", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

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