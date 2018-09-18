Первый российско-китайский энергофорум пройдет 29 ноября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум пройдет в Пекине 29 ноября, говорится в протоколе заседания межправкомиссии РФ-КНР, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Форум пройдет под эгидой президентской комиссии по ТЭК, председателем которой является президент РФ Владимир Путин, а ответственным секретарем - глава "Роснефти" Игорь Сечин.

О том, что форум состоится в ноябре в китайской столице, Путин сообщил в августе на заседании президентской комиссии по ТЭК. "В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпином об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума. Первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине", - сказал Путин, не называя дату.

Глава государства выразил уверенность, что эта площадка позволит расширить сотрудничество двух стран и найти новые направления для взаимных инвестиций и запуска перспективных проектов в сфере энергетики. По его словам, о готовности принять участие в форуме с российской стороны заявили около 40 компаний. "Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей", - добавил президент.