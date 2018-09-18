Главные новости
В РоссииВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора ПриморьяВ миреУ побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20ЭкономикаТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары стоимостью на $200 млрд
Экономика

Первый российско-китайский энергофорум пройдет 29 ноября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум пройдет в Пекине 29 ноября, говорится в протоколе заседания межправкомиссии РФ-КНР, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Форум пройдет под эгидой президентской комиссии по ТЭК, председателем которой является президент РФ Владимир Путин, а ответственным секретарем - глава "Роснефти" Игорь Сечин.

О том, что форум состоится в ноябре в китайской столице, Путин сообщил в августе на заседании президентской комиссии по ТЭК. "В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпином об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума. Первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине", - сказал Путин, не называя дату.

Глава государства выразил уверенность, что эта площадка позволит расширить сотрудничество двух стран и найти новые направления для взаимных инвестиций и запуска перспективных проектов в сфере энергетики. По его словам, о готовности принять участие в форуме с российской стороны заявили около 40 компаний. "Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей", - добавил президент.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Китай, Владимир Путин, Игорь Сечин

Новости по теме

Экономика
Трамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрдТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары на сумму $200 млрд
Пошлины начнут действовать с 24 сентябряПодробнее
 Трамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из КитаяТрамп может в понедельник объявить о введении новых тарифов на импорт из Китая
Уже сейчас действуют американские пошлины на китайские товары на сумму $50 миллиардовПодробнее
 Санкции как окно возможностейСанкции как окно возможностей
Иностранным консультационным фирмам становится все труднее работать в РФ; их место начали занимать российские компанииПодробнее
 Ставка отправилась в путь за удаляющимся таргетомСтавка отправилась в путь за удаляющимся таргетом
ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2014 годаПодробнее
ЦБ заявил об отсутствии планов конвертации валютных вкладов в рублевыеЦБ заявил об отсутствии планов конвертации валютных вкладов в рублевые
Набиуллина также заявила, что не видит рисков в отношении валютных депозитов населенияПодробнее
 ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году с $30 млрд до $55 млрдЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году с $30 млрд до $55 млрд
По словам Набиуллиной, ситуация не несет рисков для макроэкономической стабильностиПодробнее
 Великобритания усилит борьбу с поступающими из России "грязными" деньгамиВеликобритания усилит борьбу с поступающими из России "грязными" деньгами
В Лондоне отмечают, что аресты имущества неустановленного происхождения уже вселили страх в переехавших в страну россиянПодробнее
 Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%
Предыдущее повышение произошло в конце 2014 года, когда ради спасения рубля ключевую ставку экстренно подняли сразу на 6,5 процентного пункта – до 17%Подробнее
 Суд отправил на новое рассмотрение иск РФ к Украине о госдолгеСуд отправил на новое рассмотрение иск РФ к Украине о госдолге
Это отсрочит возможность взыскания в пользу Москвы задолженности по евробондам на $3 млрдПодробнее
 Глава "Натали Турс" нашел инвестора и "начинает бизнес с нуля"Глава "Натали Турс" нашел инвестора и "начинает бизнес с нуля"
Компания прекратила работу в начале сентябряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 сентября6 фото
17 сентября
Фотохроника 17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии8 фото
17 сентября
Тайфун "Мангхут" обрушился на страны Азии
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВо Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора ПриморьяВ миреУ побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20ЭкономикаТрамп объявил о введении тарифов на китайские товары стоимостью на $200 млрдВ миреТретий межкорейский саммит стартует во вторник в ПхеньянеВ миреТрамп распорядился рассекретить связанные с "российским делом" бумагиВ миреСирийские военные сбили запущенные по Латакии ракеты

Самолет-разведчик вновь создал опасную ситуацию у российского побережья Японского моря

Лайнеру AirFrance, следовавшему из Токио в Париж, пришлось снизиться сразу на 200 метров Подробнее

Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20

Во Франции опровергли сообщения о причастности к исчезновению российского Ил-20Ранее в министерстве обороны США также заверили, что не имеют отношения к инциденту Подробнее

Первый российско-китайский энергофорум пройдет 29 ноября

Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора Приморья

Во Владивостоке на 13 участках отменены результаты выборов губернатора ПриморьяВ результате кандидат от "Единой России" потерял около 500 голосов Подробнее

Штаб Андрея Тарасенко подал 35 жалоб на ход второго тура губернаторских выборов в Приморье

Что случилось этой ночью: вторник, 18 сентября

Пропавший российский самолет и новый межкорейский саммит Подробнее

Новый губернатор Алтайского края назначил сенатором бывшего главу региона Карлина

Лидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостей

Лидеры КНДР и Южной Кореи прибыли в резиденцию для почетных гостейПо итогам межкорейского саммита не исключена совместная пресс-конференция лидеров Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');