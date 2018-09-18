Нефть марки Brent подорожала до $79,07

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК увеличилась на $1,02 (1,31%) - до $79,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на $0,99 (1,44%) - до $69,9 за баррель.

Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке.

В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.

В предстоящие выходные - 22-23 сентября - состоится встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.