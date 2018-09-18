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В РФ резко снизился выпуск прилавков и холодильных витрин из-за падения спроса на них

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России в этом году резко снизилось производство прилавков и холодильных витрин. Это отражение ситуации в розничной торговле, считает эксперт.

По данным Росстата, за 8 месяцев этого года было выпущено 225 тыс. прилавков и холодильных витрин, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе по сравнению с августом прошлого года производство этой продукции снизилось на 25%.

Как считает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, это явление в определенной степени отражает ситуацию, которая сейчас складывается в ритейле.

"Большое число торговых сетей не только не растет, но и сокращает количество своих магазинов. А те, что растут, часто делают это, занимая магазины своих конкурентов. То есть чистый рост магазинов действительно сильно сократился", - заявил Ибрагимов "Интерфаксу".

Кроме того, отметил он, высокими темпами продолжается концентрация отрасли. "Более эффективным с точки зрения продаж на квадратный метр ритейлерам требуется меньшее число прилавков и холодильных витрин", - заявил аналитик.

Ибрагимов также не исключил, что на показатели мог наложиться эффект больших переходящих остатков оборудования, которые имели его производители.

По данным InfoLine, представленным в деловой части выставки World Food, которая в эти дни работает в Москве, доля топ-10 торговых сетей в 2017 году выросла до 29,3% с 27,4% в 2016 году. Доля региональных сетей увеличилась до 17,3% с 16% соответственно.

В то же время доля традиционной торговли в прошлом году снизилась до 22,9% с 24,5% в 2016 году.

Динамика выручки компаний, входящих в топ-10, была выше, чем у ритейлеров, входящих в топ-100 (без показателей топ-10).

Как сообщал Росстат ранее, в июле рост оборота розничной торговли замедлился до 2,5% против 3% в июне. Это замедление "обеспечила" динамика продовольственной розницы: рост оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 1,5% против 3,2% в июне (оборот - 1 трлн 247 млрд рублей). Рост в июле оказался самым низким с июля прошлого года (0,8%).

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