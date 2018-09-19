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Экономика

СП Boeing и ВСМПО ввело второй завод по выпуску деталей для самолетов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ural Boeing Manufacturing (UBM, совместное предприятие "ВСМПО-Ависма" и Boeing) в среду ввело в эксплуатацию завод по производству титановых деталей для американских самолетов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник в госорганах.

В пресс-службе "ВСМПО-Ависма" информацию об открытии завода подтвердили.

На новом заводе производится механическая обработка титановых штамповок для гражданских самолетов Boeing, включая новые модели самолетов - Boeing-737 MAX, Boeing-777, Boeing-787.

Окончательную сумму инвестиций в проект в пресс-службе не уточнили. Ранее он оценивался в 5,6 млрд рублей.

Об открытии нового производства на территории "Титановой долины" также написал в своем инстаграме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сегодня в Верхней Салде мы открыли новый производственный комплекс "Урал Боинг Мануфактуринг 2.0". Это закрепляет за Свердловской областью статус одного из регионов-лидеров в авиационной промышленности", - сообщил он.

Куйвашев также отметил, что по случаю открытия нового производства на Урал прилетела большая американская делегация - посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург, президент Boeing International Марк Аллен, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. По данным главы региона, объем инвестиций в проект составил 5,5 млрд рублей.

"Открытие нового производства нашего совместного предприятия еще раз подтверждает большое стратегическое значение глубокой кооперации с корпорацией "ВСМПО-Ависма". "ВСМПО" позволяет нам поддерживать растущие темпы выпуска гражданских самолетов Boeing, мы нацелены на совместное создание новых технологий и продуктов высокого качества", - приводятся в пресс-релизе корпорации слова Кравченко.

"Наше сотрудничество с Boeing насчитывает четверть века, первая очередь нашего СП уже девять лет успешно работает, вторая открыта сегодня, и все это - последовательные шаги в углублении кооперации наших предприятий, развитии технологий, расширении масштабов производства и в укреплении нашего партнерства в целом", - цитируется в сообщении генеральный директор "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин.

Как ранее сообщал агентству Воеводин, поставка оборудования на предприятие будет продолжаться до конца 2019 года, в перспективе эти сроки могут быть продлены до 2022 года, в зависимости от производственной программы.

Корпорация планировала, что производство Ural Boeing Manufacturing до 2020 года будет работать на двух площадках - в Верхней Салде (Свердловская область, там располагается первый завод UBM) и в особой экономической зоне "Титановая долина", а в 2020 году будет полностью переведено в ОЭЗ.

Также сообщалось, что первый завод Ural Boeing Manufacturing был введен в строй в 2009 году. Предприятие производит титановые детали для американских самолетов.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Компания контролируется менеджментом, 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех".

Контрсанкции не заденут

Как сообщалось, в середине апреля Госдума подготовила законопроект, предусматривающий возможность введения ответных мер на антироссийские санкции США и их союзников. Документ, среди прочего, предполагал прекращение или приостановку международного сотрудничества России с этими странами в области авиастроения. "ВСМПО-Ависма", в свою очередь, отмечала, что, в случае запрета на работу с потребителями из США, опасается навсегда потерять рынок.

Позднее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ответные меры на санкции США не затронут поставки титана "ВСМПО-Ависма". "Мы исходим из того, что не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится, в первую очередь, на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма" и на совместном российско-американском предприятии, которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области. Зачем принимать решения, которые отрицательно скажутся на наших предприятиях, на наших производителях", - говорил он.

Boeing сотрудничает с РФ в области авиастроения с начала 1990-х годов. В 1993 году концерн открыл в Москве научно-технический центр, отвечающий за разработку новых материалов, технологий, создание прототипов, исследования в области аэродинамики и шумов и пр. В 1998 году в Москве открылся конструкторский центр Boeing, который является крупнейшим инженерным подразделением компании за пределами США. Кроме того, американский концерн является одним из основных потребителей титана "ВСМПО-Ависма".

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Теги: Boeing, ВСМПО-Ависма
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