Новым гендиректором "Силовых машин" стал Тимур Липатов из "Интер РАО"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Силовые машины" освободил от должности гендиректора компании Юрия Петреню, сообщила компания.

Новым гендиректором с 20 сентября назначен Тимур Липатов. Срок его полномочий - три года, говорится в сообщении.

Ранее Липатов занимал должность гендиректора "Интер РАО - Электрогенерация" и покинул ее в июле.

Петреня возглавлял "Силовые машины" чуть больше года. Он был назначен на пост гендиректора в июле 2017 года. Причины смены генерального директора в сообщении не уточняются.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.