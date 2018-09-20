ЦБ из-за санкций отложил IPO "Российской национальной перестраховочной компании"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) сохраняет планы на проведение IPO, но не до 2021 года, как это было прописано в стратегии компании ранее, сообщил журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"2021 год (выход на IPO - ИФ) - точно нет. Потому что ситуация неопределенная. Санкции. Сейчас набирается портфель компании, формируется. Он ещё недостаточно сбалансирован, чтобы выходить на IPO. Поэтому ещё пару лет нужно поработать на рынке, показать результат своей деятельности, прежде чем она будет готова к частичной продаже. Так что сейчас на ближайшие два года рассматриваться вопрос о дате IPO не будет. Но IPO когда-то будет в долгосрочной перспективе, как мы и обещали ранее", - сказал он.

Согласно стратегии РНПК на 5 лет, обнародованной в 2017 году, к 2021 году компания должна быть готова к выходу на IPO, если её единственный акционер Банк России примет такое решение.

РНПК получила лицензию Банка России на проведение операций по перестрахованию и приступила к заключению договоров с 12 октября 2016 года. Все российские страховщики обязаны передавать в РНПК 10% рисков на перестрахование с 1 января 2017 года, а с 2018 года - еще и от всех контрактов, заключенных ранее.