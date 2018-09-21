Цветные металлы резко подорожали в пятницу на ослаблении торговых опасений

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на цветные металлы активно выросли в пятницу на торгах в Лондоне благодаря ослаблению опасений в отношении торговых споров США и Китая, пишет Financial Times.

Никель стал лидером роста: цена контракта с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась на 4,7%, до $13 225 за тонну.

Медь в ходе торгов дорожала на 6%, до $6220,50 за тонну - максимума с 9 августа. Однако к концу сессии подъем замедлился до чуть более 4%. За неделю медь прибавила 8%.

Стоимость цинка в пятницу увеличилась на 2,1%, до $2521 за тонну.

"Два главных фактора объясняют рост сырьевых рынков: конец сильного доллара (похоже, пик роста уже пройден) и повышение аппетита к риску", - считает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Между тем Goldman Sachs прогнозирует повышение цен на сырьевые товары до конца 2018 года, поскольку инвесторы привыкли к напряженности из-за торговой войны, а рост экономики в ведущих странах остается сильным.

Сырьевой индекс агентства Bloomberg (CMCI) вырос почти на 2% на этой неделе, продемонстрировав самое значительное повышение с апреля. Помимо цветных металлов, положительные изменения по итогам пятидневки показали нефть и газ, пшеница и соя-бобы, серебро.

Контракты на пшеницу в Чикаго прибавили за неделю 2,3% на опасениях сокращения урожая из-за засухи.