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"Ростелеком" создал СП с Nokia для производства телеком-инфраструктуры

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" и финская Nokia создали в России совместное предприятие для производства софта и оборудования для сетей связи, сообщает "Коммерсантъ".

СП получило название "РТК - Сетевые технологии", уставный капитал компании составляет 100 млн рублей. "Ростелеком" получил в совместном предприятии 51%, Nokia - 49%.

При этом Nokia готова вложить в СП до 10 млрд руб. на горизонте 2019-2022 годов: средства будут направлены на разработку собственных продуктов, а также поглощение и участие в капитале российских технологических компаний.

"РТК - Сетевые технологии" планирует заниматься созданием сетевых решений для компаний телеком-отрасли и корпоративных клиентов на основе технологий Nokia и отечественных разработок. Речь идет о магистральной сетевой инфраструктуре операторов связи, управлении сетями центров обработки данных, виртуализации корпоративных сетей, интернета вещей и мобильных сетей связи нового поколения. Новая компания в перспективе также может стать инкубатором для отечественных стартапов.

"Мы создаем полноценного российского производителя софта и оборудования для сетей. Пока на этом рынке есть только иностранные игроки. Таким образом, мы решаем глобальную стратегическую задачу импортозамещения. Эти технологии в первую очередь будут востребованы самим "Ростелекомом", интерес проявляют и другие крупные госкорпорации. На первом этапе существенную часть финансирования обеспечит Nokia", - рассказал газете вице-президент по развитию бизнеса "Ростелекома" Александр Айвазов.

По мнению вице-президента Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо, СП будет играть ключевую роль в поддержке процесса цифровизации в России.

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Теги: Ростелеком, Nokia
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