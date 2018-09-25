Главные новости
25сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 25 сентябряМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиСпортХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФА
Экономика

ФАС выступила за "серьезные инвестусловия" для покупателей "Трансконтейнера"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев выступает за "серьезные инвестиционные условия" для покупателей контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер", принадлежащего ОАО "Российские железные дороги".

"Мы за приватизацию (актива - ИФ). Но она должна проходить так, чтобы были инвестиции и рост контейнерных перевозок. То есть приватизация, чтобы остаться там, где есть, мне кажется странной, тем более при нынешних ценах на рынке", - заявил он в интервью "Коммерсанту", опубликованному во вторник.

"Я не буду подсказывать Минэкономразвития, но думаю, там должна быть приватизация с серьезными инвестиционными условиями. Когда государство отдает очень важный актив по низкой цене, должны вкладываться миллиарды долларов в развитие инфраструктуры контейнерных перевозок в РФ. Иначе нельзя даже подпускать никого к этому активу", - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы об идее разделения "Трансконтейнера" перед его продажей, чиновник заявил, что "сейчас она уже неактуальна". "Частичная демонополизация контейнерных площадок и контейнеров уже произошла", - пояснил Артемьев.

В ответ на вопрос, поступали ли в ФАС ходатайства о покупке 25,07% акций "Трансконтейнера", которыми через FESCO владеет группа "Сумма", глава регулятора заявил: "Нет" (ранее в FESCO допускали возможность продажи пакета).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Трансконтейнер, ФАС

Новости по теме

Экономика
Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"Подробнее
 Michael Kors собрался купить Versace за $2 млрдMichael Kors собрался купить Versace за $2 млрд
Ранее компания купила обувной бренд Jimmy Choo и теперь стремится создать в США мультибрендовую модную империюПодробнее
 Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51
Рост цен вызван опасениями дефицита из-за санкций СШАПодробнее
 WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФWSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ
Издание отмечает, что в США наблюдается самая мощная с 1980-х волна закрытия фермПодробнее
"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream
По данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностейПодробнее
 США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга
Вашингтгон предлагает начать переговоры по торговым разногласиям, Пекин грозит отказаться от нихПодробнее
 "Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Первое место заняла американская компания ExxonMobil, большой рывок сделал российский "ЛУКОЙЛ" - с шестого на второе местоПодробнее
 В Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлинВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин
Президенты двух стран урегулировали вопрос по телефону на следующий день после переговоров в СочиПодробнее
 OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноябряOFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября
Минфин США изучит новую структуру собственности компанийПодробнее
 Замглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группеЗамглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группе
Чиновник с молодости увлекается музыкой и успел побывать солистом нескольких коллективов в ПетербургеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 25 сентябряМоскваПочти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиСпортХорват Лука Модрич признан футболистом года по версии ФИФАВ РоссииКандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ не будет сниматься в выборовВ РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитМоскваОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентября

ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном

ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномКак заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с Тегераном Подробнее

Спецслужбы узнали о планах ИГ активизировать "спящие ячейки" в Центральной Азии

"Яндекс" собрался построить штаб-квартиру возле "Лужников"

Госдеп объявил о решении поставить Тайваню запчасти к военным самолетам

Нефть продолжила дорожать после сильного скачка накануне

Цена барреля Brent выросла до $81,4 Подробнее

Глава ВС РФ заявил о возможности создания третейского суда по спорам стран АТР

ФАС выступила за "серьезные инвестусловия" для покупателей "Трансконтейнера"

Shell за пять лет собралась увеличить число АЗС в России до 600 единиц

ВС РФ подготовит новое постановление о наказании бенефициаров компаний-банкротов

СМИ узнали о переброске Россией в Сирию комплексов радиоэлектронной борьбы

"Ъ" сообщил о планах России поставить в Сирию два полковых комплекта С-300

Что случилось этой ночью: вторник, 25 сентября

Очередной арест Навального, новые полномочия судов в делах о лайках и репостах Подробнее

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные суткиВо вторник в городе продолжатся дожди и шквалистый ветер Подробнее

Минэнерго оценило возможности производства СПГ к 2035 году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');