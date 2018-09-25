ФАС выступила за "серьезные инвестусловия" для покупателей "Трансконтейнера"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев выступает за "серьезные инвестиционные условия" для покупателей контрольного пакета акций ПАО "Трансконтейнер", принадлежащего ОАО "Российские железные дороги".

"Мы за приватизацию (актива - ИФ). Но она должна проходить так, чтобы были инвестиции и рост контейнерных перевозок. То есть приватизация, чтобы остаться там, где есть, мне кажется странной, тем более при нынешних ценах на рынке", - заявил он в интервью "Коммерсанту", опубликованному во вторник.

"Я не буду подсказывать Минэкономразвития, но думаю, там должна быть приватизация с серьезными инвестиционными условиями. Когда государство отдает очень важный актив по низкой цене, должны вкладываться миллиарды долларов в развитие инфраструктуры контейнерных перевозок в РФ. Иначе нельзя даже подпускать никого к этому активу", - подчеркнул он.

Отвечая на вопросы об идее разделения "Трансконтейнера" перед его продажей, чиновник заявил, что "сейчас она уже неактуальна". "Частичная демонополизация контейнерных площадок и контейнеров уже произошла", - пояснил Артемьев.

В ответ на вопрос, поступали ли в ФАС ходатайства о покупке 25,07% акций "Трансконтейнера", которыми через FESCO владеет группа "Сумма", глава регулятора заявил: "Нет" (ранее в FESCO допускали возможность продажи пакета).