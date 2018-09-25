Fitch оценил потенциальный объем проблем банков РФ более чем в 4 трлн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем потенциальных проблем банков РФ может превышает 4 трлн рублей, считают аналитики Fitch. Соответствующие расчеты содержатся в материалах агентства к его конференции по макроэкономике и банковскому сектору.

При этом в общем объеме проблем почти 2 трлн рублей, по оценке аналитиков, приходятся на кредиты третьей категории качества по МСФО 9 у 20 крупнейших российских банков, еще более 500 млрд рублей - нетто обесцененные кредиты Внешэкономбанка, в том числе 400 млрд рублей кредитов, гарантированных Минфином и рекласифицированных в работающие. Также Fitch учел почти 1 трлн рублей отрицательного капитала банка "плохих" долгов. Остальное в объеме свыше 4 трлн рублей приходится на расходы на "дорасчистку" банковского сектора РФ.

По оценке агентства, с российского рынка в целом уйдет еще 150 банков с суммарной рыночной долей 2%. При этом средний размер "дыры" в активах" у этих банков будет "сопоставим с той, что была у сканированных и ликвидированных банков (около 40%)".