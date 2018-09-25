ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 26 сентября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 сентября, составляет 65,8244 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,51%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 26 сентября, составляет 77,3832 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,39%.