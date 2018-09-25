ВЭБу в 2019-2021 годах урежут субсидии на выплату внешнего долга

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Субсидии Внешэкономбанку (ВЭБ) на выплату внешнего долга в 2019-2021 годах могут быть урезаны, следует из проекта федерального бюджета на ближайшие три года, официально опубликованного во вторник.

ВЭБ, лишившийся возможности рефинансировать внешний долг из-за санкций, в 2015-2016 годах столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Госкорпорация получила госпомощь сразу в нескольких формах - субсидии в капитал, депозиты Федерального казначейства, а также за счет улучшения условий по депозитам из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Однако в прошлом году Минфин урезал объем выделяемых субсидий: при первоначально планировавшихся вливаниях в 150 млрд рублей ВЭБ получил лишь 107,6 млрд рублей, сумма субсидий на 2018-2020 годы также была урезана - со 150 млрд рублей до 100 млрд рублей.

Однако и эти суммы поддержки могут быть скорректированы. Согласно опубликованному проекту бюджета, в 2019 году имущественный взнос РФ во Внешэкономбанк на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну РФ, составит 94,55 млрд рублей (то есть на 5,45 млрд рублей меньше планировавшегося ранее), в 2020 и 2021 годах субсидии могут снизиться вдвое - до 50 млрд рублей ежегодно.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что ВЭБ может рассчитывать на помощь правительства с обслуживанием долга, также госкорпорация может быть докапитализирована за счет средств ФНБ при достижении им размера 7% ВВП.

"Руководитель ВЭБа Игорь Иванович Шувалов говорил, что это 300 млрд рублей за несколько лет (сумма необходимой докапитализации - ИФ), надо посмотреть. Если такая ситуация с пополнением ФНБ будет дальше реализовываться, это вполне реалистично. Посмотрим, как будет складываться конъюнктура, мы за то, чтобы ВЭБ был активным институтом развития, для этого нужен капитал", - пояснял первый вице-премьер.

В текущем году ВЭБ уже выбрал всю субсидию в 100 млрд рублей, предусмотренную для госкорпорации бюджетом.