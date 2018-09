Набсовет ВТБ одобрил покупку банка "Возрождение"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ принял решение о приобретении не менее 85,0000004% обыкновенных акций банка "Возрождение" у фонда Bonum Capital, следует из материалов ВТБ.

Также принято решение купить еще не менее 14,9999996% обыкновенных акций после обязательной оферты акционерам "Возрождения". Первый пакет бумаг в 85% состоит из 20 млн 186 тыс. 390 акций. Второй пакет, по которому пройдет оферта, состоит из 3 млн 562 тыс. 304 акций. Номинал обыкновенной акции - десять рублей.

Оферта миноритариям банка "Возрождение" будет действовать до января 2019 года, говорится в сообщении ВТБ.

"После этого будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области в работе с розничными и корпоративными клиентами. Команда банка "Возрождение", обладающая большим опытом работы в Московской области и других регионах присутствия, будет сохранена", - отмечается в сообщении ВТБ.

Решения приняты на заседании набсовета 25 сентября.

Уставный капитал "Возрождения" составляет 250,43 млн рублей и состоит из 23 млн 748 тыс. 694 обыкновенных акций и 1 млн 294 тыс. 505 привилегированных акций.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников говорил, что обязательная оферта по выкупу акций у миноритарных акционеров "Возрождения" состоится в конце четвертого квартала 2018 года, после завершения сделки.

Согласно ежеквартальному отчету "Возрождения" за второй квартал 2018 года, банк по-прежнему контролируется рядом кипрских компаний. До декабря 2017 года банк "Возрождение" контролировался Алексеем и Дмитрием Ананьевыми через Promsvyaz Capital B.V. Но затем структура акционеров изменилась. Доля компаний с кипрскими акционерами в уставном капитале банка "Возрождение" на конец 2017 года составила около 90%.

Все эти компании зарегистрированы на Кипре, а их контролирующими лицами в отчете обозначены граждане с местом проживания в этой стране. Доли компаний в уставном капитале "Возрождения" были распределены следующим образом: Bimersano Services Ltd - 9,48%, Wipasena Holding Limited - 9,23%, Nordan Limited - 9,66%, Bervessa Holding Ltd - 9,48%, Reldans Holding Ltd - 9,36%, Notilsera Holding Ltd - 9,18%, Tamilani Holding Ltd - 8,7%, Rotilesa Holding Ltd - 8,56%, Skiberti Limited - 8,35%. Всего этим компаниям принадлежит около 86% обыкновенных акций банка "Возрождение".

Согласно предписанию ЦБ, Ананьевы должны снизить долю в "Возрождении" до 10%, поскольку с 15 декабря 2017 года началась санация Промсвязьбанка, который контролировался теми же основными акционерами.

ВТБ 14 августа объявил о достижении договоренностей по покупке "Возрождения". Тогда топ-менеджеры ВТБ говорили о возможном закрытии сделки в сентябре, затем срок сдвинулся на сентябрь-октябрь.

После ряда судебных исков держателей бумаг компаний, аффилированных с экс-владельцами "Возрождения", ВТБ неоднократно заявлял, что готов купить "Возрождение" только в случае, если актив будет очищен от возможных правовых последствий.

Банк "Возрождение" по итогам второго квартала 2018 года занимает 38-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100". ВТБ занимает 2-е место в рэнкинге.