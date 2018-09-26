Рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов среды

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль немного дорожает к бивалютной корзине на фоне высокой стоимости нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,85-65,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,87 руб./$1 (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 77,47 руб./EUR1 (-8,5 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 5,34 копейки к уровню закрытия вторника, до 71,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,68 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного повышается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях высокой стоимости нефти. При этом участники рынка сфокусированы на итогах двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Большинство аналитиков и участников рынка ожидают повышения базовой процентной ставки по федеральным кредитным средствам по итогам сентябрьской встречи руководства американского ЦБ на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых. Кроме того, предполагается, что будет дан сигнал о готовности ФРС продолжить повышение ставки и, возможно, сделать это уже в декабре.

От пресс-конференции председателя Федрезерва Джерома Пауэлла инвесторы ждут сигналов о том, какой будет траектория движения ставки в 2019 году.

Исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения на сентябрьском заседании оценивается рынком в 93,8%, свидетельствуют данные CME Group.

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в ходе азиатских торгов в среду из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов в США.

Накануне нефть подорожала, Brent обновила максимум за почти четыре года в связи с опасениями недостаточного объема предложения после вступления в силу второго раунда американских санкций против Ирана, WTI обновила максимум с 10 июля. Аналитики ожидают, что рынок лишится 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожал 0,05% - до $81,3 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 0,06% - до $72,24 за баррель.