Dunkin' Donuts откажется от слова "пончик" в названии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская Dunkin' Brands Group Inc решила отказаться от слова "пончик" в названии своего основного бренда со следующего года.

Сеть Dunkin' Donuts, которая будет называться просто Dunkin', сейчас больше сфокусирована на напитках, доля которых в выручке составляет около 60%, сообщает The Wall Street Journal. Главный исполнительный директор Dunkin' Brands Дэвид Хоффман заявил, что основная часть продаж напитков приходится на кофе.

С января следующего года в рекламе, на сайтах, в упаковке и другой продукции компания начнет использовать название Dunkin'.

Тем не менее, пончики "останутся существенной частью бренда", отметила компания, которая ежегодно продает по всему миру свыше 2,9 млрд этих пышек.

Котировки акций Dunkin' Brands во вторник выросли на 1,3%. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 14,3% (до $6,1 млрд), тогда как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 9,1%.

Dunkin' Brands существует с 1940-х годов и в настоящее время имеет свыше 20 тыс. точек продаж в более чем 60 странах. Она владеет всемирно известными брендами пончиков Dunkin' Donuts и мороженого Baskin Robins.