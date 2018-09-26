Экономика

РФ вслед за ЕС обжаловала в ВТО три решения в споре о нормах Третьего энергопакета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российская Федерация 26 сентября подала в Орган по разрешению споров ВТО контрапелляционную жалобу по спору "ЕС и его государства-члены - меры в отношении энергетического сектора" (так называемый Третий энергопакет).

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития, "речь идет о мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу России".

"Контр-апелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга", - пояснили в российском министерстве.

21 сентября 2018 года подана апелляционная жалоба ЕС на решения Третейской группы в пользу России. Она затрагивает выигранные российской стороной претензии к применению на территории ЕС и его государств-членов норм Третьего энергопакета.

Третейская группа по спору России против ЕС в рамках ВТО поддержала 3 из 6 жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере. В пользу РФ были приняты решения Третейской группы о несоответствии нормам ВТО мер: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL; требование Третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами; положения Регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

Однако России не удалось оспорить главный принцип Третьего энергопакета - unbundling (требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа). Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ВТО, РФ, ЕС

Новости по теме

Экономика
ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.
В этом году планируется еще одно повышениеПодробнее
 Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаОрешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина
Алексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяцаПодробнее
 "Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов"Магнит" откажется от гипермаркетов в пользу супермаркетов
Гипермаркеты сети будут переформатированы в торгово-развлекательные центрыПодробнее
 ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
Компаниям под брендом "Кэшбери" удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человекПодробнее
Срок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до годаСрок господдержки структур Дерипаски собрались сократить до года
Ранее поддержка планировалась бессрочнойПодробнее
 Суд признал банк "Югра" банкротомСуд признал банк "Югра" банкротом
Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладовПодробнее
 "АвтоВАЗ" проведет делистинг"АвтоВАЗ" проведет делистинг
Глава "Ростеха" Чемезов отметил, что сейчас компания проходит процедуру рекапитализацииПодробнее
 Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"Страх перед вторичными санкциями отпугнул иностранные компании от "РусАла"
Зарубежные фирмы проявляют интерес к технологиям российской алюминиевой компании, но дают понять, что пока санкции в силе, они не смогут сотрудничатьПодробнее
 Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы "Мир"
К середине 2020 года на карты национальной платежной системы вслед за работающими бюджетниками переведут всех пенсионеровПодробнее
 Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 25 сентября5 фото
25 сентября
Фотохроника 25 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве6 фото
26 сентября
Очередь у магазина re:Store в Москве
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин сменил глав трех регионов за вечерВ миреСМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении СкрипалейВ РоссииПенсионный законопроект прошел второе чтение в ГосдумеВ РоссииГлавы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границах между субъектамиВ РоссииБрат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан за участие в преступном сообществеВ РоссииСледствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в отцеубийстве сестер Хачатурян

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.В этом году планируется еще одно, четвертое, повышение Подробнее

Верзилов выписан из немецкой клиники

РФ вслед за ЕС обжаловала в ВТО три решения в споре о нормах Третьего энергопакета

Что произошло за день: среда, 26 сентября

Пенсионную реформу одобрили во втором чтении, Путин сменил трех губернаторов, Руслан Боширов оказался полковником Чепигой Подробнее

Сборная России проиграла Бразилии в матче третьего раунда ЧМ по волейболу

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо Кудрина

Орешкина прочат на должность главы Центра стратегических разработок вместо КудринаАлексей Кудрин, возглавивший ранее Счетную палату, покинет пост в ЦСР в течение месяца Подробнее

Fox продаст Comcast свою 39%-ную долю в Sky за $15 млрд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');