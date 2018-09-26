РФ вслед за ЕС обжаловала в ВТО три решения в споре о нормах Третьего энергопакета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российская Федерация 26 сентября подала в Орган по разрешению споров ВТО контрапелляционную жалобу по спору "ЕС и его государства-члены - меры в отношении энергетического сектора" (так называемый Третий энергопакет).

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития, "речь идет о мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу России".

"Контр-апелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга", - пояснили в российском министерстве.

21 сентября 2018 года подана апелляционная жалоба ЕС на решения Третейской группы в пользу России. Она затрагивает выигранные российской стороной претензии к применению на территории ЕС и его государств-членов норм Третьего энергопакета.

Третейская группа по спору России против ЕС в рамках ВТО поддержала 3 из 6 жалоб российской стороны на нормы "Третьего энергопакета" в газовой сфере. В пользу РФ были приняты решения Третейской группы о несоответствии нормам ВТО мер: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL; требование Третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами; положения Регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

Однако России не удалось оспорить главный принцип Третьего энергопакета - unbundling (требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа). Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).