Питер Хамбро стал президентом Petropavlovsk

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Питер Хамбро, один из основателей золотодобытчика Petropavlovsk, назначен президентом компании и старшим советником совета директоров, говорится в материалах Petropavlovsk.

Хамбро покинул компанию летом прошлого года. Его место в совете директоров и места нескольких его коллег заняли директора, номинированные "Реновой" Виктора Вексельберга, а также фондами Sothic и M&G (на тот момент они совместно контролировали около 40% золотодобытчика). Но в декабре "Ренова" вышла из Petropavlovsk, в мае и M&G сократил долю ниже раскрываемого порогового значения, а, возможно, и полностью продал.

В июне текущего года в результате очередного переворота в компании в совет директоров вернулся сооснователь Petropavlovsk Павел Масловский, занявший также пост CEO, и экс-директора сэр Родерик Лайн и Роберт Дженкинс. Сейчас в совет директоров также входит Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева (доля 22,4%).

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков. В прошлом компания носила имя своего основателя - Peter Hambro Mining.