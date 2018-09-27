Евро опустился ниже 77 рублей впервые с 20 августа

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США немного растет, евро, напротив, снижается более уверенными темпами на Московской бирже на старте торгов четверга, опустившись ниже 77 рублей впервые с 20 августа.

Курс доллара США составил 65,83 руб./$1 в 10:04, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,99 руб./EUR1, опустившись на 26,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,53 копейки - до 70,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов реагирует на динамику доллара и евро на мировом валютном рынке после решения ФРС США повысить базовую процентную ставку в третий раз в 2018 году, на 25 базисных пунктов - до 2-2,25% годовых. Индекс доллара ICE, отслеживающий его стоимость к шести основным мировым валютам, вырос к этому времени на 0,3%, до 94,17 пункта.

При этом евро снижается как к доллару, так и к другим валютам, реагируя на спекуляции о том, что дефицит бюджета Италии может быть более значительным, чем ожидается. Как пишут местные СМИ, итальянский бюджет на 2019 год "остается ключевой точкой неопределенности" на фоне различных данных о предполагаемом дефиците.

Участников рынка беспокоят разногласия в кабинете министров Италии относительно допустимого уровня бюджетного дефицита на 2019 год. При этом запланированное на четверг заседание кабинета министров Италии может не состояться "в связи с новыми осложнениями" в обсуждении допустимого показателя дефицита бюджета.