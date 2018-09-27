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Кабмин РФ подготовил директиву о продаже Deutsche Bahn доли РЖД в их СП с европейцами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило директиву о продаже 30% акций Trans-Eurasia Logistics (TEL), принадлежащих ОАО "Российские железные дороги", структуре Deutsche Bahn (DB) - DB Cargo (DBC).

В настоящее время документ, содержащий предписания представителям интересов государства для участия в заседании совета директоров РЖД, проходит согласование ведомствами, следует из их переписки по этому поводу, с которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно ей, в августе Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) РФ направило проект директивы министерству финансов РФ. Минфин согласовал его и 12 сентября вернул Росимуществу. Об этом замглавы финансового ведомства Алексей Моисеев сообщил в письме в Минэкономразвития от 24 сентября, направленном "в соответствии с письмом аппарата правительства от 13 сентября".

Директива предполагает продажу доли в TEL по цене, определенной советом директоров монополии на основании рыночной оценки, но не ниже номинальной стоимости (30 тысяч евро).

Trans-Eurasia Logistics - совместное предприятие "Российских железных дорог" и подконтрольного ему ПАО "Трансконтейнер" с немецкими DB Mobility Logistics и Kombiverkehr, а также польско-германским Polzug. Занимается организацией международных контейнерных перевозок по железной дороге. Компания была создана в 2008 году для перевозок между Европой, СНГ и странами Азии. В 2010 году при поддержке Deutsche Bahn Intermodal СП организовало регулярные перевозки между Дуйсбургом (Германия) и Москвой. Согласно сайту TEL, сейчас доля РЖД в компании - 30%, у "Трансконтейнера" - 20%, у Deutsche Bahn (DB) - 40%, у Kombiverkehr - 10%.

В ноябре 2016 года совет директоров "Трансконтейнера" принял решение прекратить участие в Trans-Eurasia Logistics, если DBC направит "Российским железным дорогам" юридически обязывающее предложение о продаже принадлежащих монополии 30% акций СП "по цене, рассчитанной пропорционально" стоимости сделки ж/д оператора. В августе 2017 года представитель РЖД сообщал "Интерфаксу", что "немецкая сторона обращалась к (монополии - ИФ) с таким предложением".

"Предварительная договоренность о сделке с DB Cargo имеется. Компания ожидает согласия акционера по данному вопросу", - сказал собеседник агентства. Тогда же германское антимонопольное ведомство разрешило структуре Deutsche Bahn - DB Cargo - приобрести единоличный контроль над Trans-Eurasia Logistics. В сентябрьской переписке ведомств говорится, что договоренности о продаже доли РЖД достигнуты 19 июля 2017 года.

До этого первый заместитель финансового директора российского оператора Андрей Жемчугов говорил "Интерфаксу", что выход "Трансконтейнера" из Trans-Eurasia Logistics связан с идущей оптимизацией бизнеса компании в Европе. "Принято решение, что европейский бизнес будет строиться на 100%-ной "дочке" оператора - Transсontainer Europe", - отмечал он. "Если сделка будет одобрена, то (...) мы выйдем (из актива - ИФ) с "плюсом", - добавлял Жемчугов. Речь идет о "сумме, не поражающей воображение", говорил топ-менеджер, но не назвал ее.

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Теги: РЖД, Trans-Eurasia Logistics, DB Cargo
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