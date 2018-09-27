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Экономика

Рост ВВП США во II квартале был максимальным за 4 года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют обнародованные в четверг окончательные данные.

Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%, сообщает MarketWatch. Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с третьего квартала 2014 года.

В первом квартале текущего года американский ВВП вырос на 2,2%.

Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения - 3,8%.

Между тем рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, был пересмотрен до 2,1% с 2%, сообщил Минторг. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменений.

Объем импорта в США в апреле-июне снизился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%. При этом экспорт увеличился на 9,3%, а не на 9,1%.

Валовой объем частных инвестиций упал на 0,5% против ранее объявленного подъема на 0,4%.

Доналоговые прибыли компаний во втором квартале выросли на 3% в поквартальном и на 7,3% в годовом выражении (ранее соответственно 3,3% и 7,7%).

Объем капиталовложений американских компаний, без учета сферы жилищного строительства, в апреле-июне вырос на 8,7% в годовом выражении (предварительные данные - 8,5%), инвестиции в оборудование повысились на 4,6% (4,4%).

Рост государственных расходов в минувшем квартале составлял 2,5% в пересчете на годовые темпы (предварительные данные - 2,3%).

Минторг планирует опубликовать первую из трех оценку изменения ВВП США в третьем квартале 26 октября.

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