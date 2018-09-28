Отвод Nord Stream 2 EUGAL получил очередное разрешение от властей Саксонии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Сухопутный отвод от морской магистрали "Северный поток 2" EUGAL получил от властей Саксонии второе необходимое разрешение на строительство магистрали, сообщает газотранспортная компания Gascade.

В начале месяца было получено разрешение на строительство на севере Саксонии, а 27 сентября - на юге федеральной земли.

На следующей неделе оператор проекта начнет строительство 54-километрового участка на юге Саксонии.

17 августа земля Бранденбург дала разрешение на работы на своей территории. Таким образом, для полного пакета разрешений слово остается только за регулятором земли Мекленбург-Передняя Померания.

Партнерами Gascade по строительству 480-километровой магистрали EUGAL являются германские газотранспортные операторы Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и ONTRAS Gastransport.